Asunción: Bello “pateó” intereses de bonos y le tiró el muerto al próximo intendente

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), anunció este martes un acuerdo con los tenedores de bonos de la Municipalidad. La comuna pagará G. 90.000 millones de intereses vencidos en 2025, a cambio de postergar parte de los compromisos venideros. Con esta decisión, el jefe comunal logra un alivio para su gestión, pero mantiene el endeudamiento crónico de la comuna.

Con el argumento de dar mayor previsibilidad financiera a la institución, Bello decidió “patear” G. 120.000 millones de vencimientos correspondientes al 2026, para marzo de 2027. Este monto millonario recaerá directamente sobre la próxima administración municipal, que recibirá el muerto a pocos meses de que el nuevo intendente o intendenta inicie su mandato, en noviembre de 2026.

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En conferencia de prensa, Bello intentó hoy deslindar su responsabilidad sobre la crisis financiera municipal y culpó del descalabro a su exaliado político Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), quien busca volver a ser concejal y acompaña la candidatura a la Intendencia de Camilo Pérez (ANR-cartista).

Como concejal y como presidente de la Junta Municipal -cargo al que llegó de la mano de Nenecho-, Bello había formado parte de la mayoría cómplice que aprobó los balances de 2023 y 2024 de la gestión de Rodríguez.

Para entonces, ABC ya había denunciado el desvío del dinero de los bonos, emitidos para la ejecución de ocho cuencas de desagüe pluvial. Esto fue confirmado por la Contraloría General de la República (CGR) y, en consecuencia, en junio del año pasado se intervino la gestión de Nenecho. El interventor, Carlos Pereira, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, se desviaron G. 512.000 millones de bonos, que fueron a gastos corrientes. Presionado, Rodríguez renunció al cargo, en agosto de 2025. De ocho cuencas, solo cuatro comenzaron, ninguna se terminó.

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Asunción: más detalles del acuerdo

Víctor Rivas, director de Hacienda del Gabinete de Bello, dijo hoy que, tras las negociaciones con bonistas, se estableció un plan que no incluye nuevas emisiones ni más endeudamiento. “Las tasas con las cuales originalmente fueron emitidos los bonos se mantienen íntegramente”, explicó.

El funcionario precisó que el diferimiento no altera el “calendario original de los bonos. Los bonos van a terminar con su vencimiento original, en el año 2035″, remarcó.

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Bello explicó además que su gestión no emitirá ningún bono más y que con este acuerdo, se logró “que no exista ningún cobro en términos de tasas judiciales, que podrían ser hasta 24%“, al evitar ”demandas hacia el municipio”. Además, dijo que el pago de los intereses ya vencidos logrará “mejorar la calificación en términos de riesgo de la municipalidad de Asunción para el sistema financiero”.

Bello insistió en que el pago de la deuda de 2025 es posible gracias a una recaudación histórica lograda durante los meses de enero y febrero de 2026. Estos recursos también se utilizaron para reactivar los servicios municipales básicos.

Deuda vencida

Desde mayo de 2025 hasta febrero de 2026, la comuna acumula once incumplimientos en el pago de intereses de los bonos G5 (emitidos por Mario Ferreiro) y los bonos G6, G7, G8 y G9 (emitidos por Nenecho). La suma reclamada en ese periodo por los bonistas es de G. 130.369 millones (US$ 20,4 millones).

De ese monto, G. 30.246 millones vencieron durante la gestión de Nenecho, G. 20.694 millones, durante la intervención, a cargo de Carlos Pereira, y otros G. 79.428 millones, durante la gestión de Luis Bello.

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Según los documentos que había publicado la gestión de Rodríguez, en 2026 vencerán otros G. 130.203 millones, solo de intereses. En tanto, en 2027, en concepto de intereses vencerán otros G. 129.463 millones, a los que se sumarán otros G. 12.500 millones de capital de los bonos G5.

Hasta 2035, la deuda total de bonos trepa a la escalofriante suma de G. 1,6 billones, más de US$ 263,6 millones al tipo de cambio de hoy.

Obras inconclusas y paradas

Mientras la administración de Bello sigue el modelo dejado por Rodríguez, del bicicleteo de la deuda, la ciudad sigue padeciendo estragos por falta de obras que se prometieron con los bonos emitidos.

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Solo con los bonos G8 (2022), de G. 360.000 millones, Nenecho había prometido 8 cuencas pluviales, de las cuales solo empezó 4 y no terminó ninguna.

A mediados de marzo, Bello prometió la reactivación de los proyectos, tras un pago a las contratistas, que a su vez, prometieron grandes avances para octubre. Sin embargo, los vecinos de los barrios San Pablo, Santo Domingo, Manorá o Las Mercedes siguen reclamando la paralización de los proyectos.