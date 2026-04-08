Barán debe irse, pero Peña la mantendrá hasta 2028, vaticina Círculo de Médicos

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, el presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, doctor Jorge Rodas, reiteró las críticas recurrentes que el gremio de galenos realiza a la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, e insistió en que esta debe ser removida de su cargo.

La ministra Barán ha sido una de las más cuestionadas integrantes del gabinete del presidente Santiago Peña en los dos años y medio del actual Gobierno, y el Círculo de Médicos ha llamado en repetidas ocasiones por su destitución ante la continua crisis del sistema de salud paraguayo, frecuentemente aquejado por falta de insumos, medicamentos o equipos, entre muchos otros problemas.

“Ella debe irse”, insistió hoy el doctor Rodas. “Ella tiene que salir con todo su equipo”.

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Sin embargo, vaticinó que el presidente Peña la mantendrá en su cargo durante lo que resta de su mandato –que culmina en 2028– porque, aunque Barán no sea muy útil para la salud pública, sirve al poder de turno para “otras cuestiones” al amoldarse al sistema “estructural” de corrupción que se ha empotrado en el Ministerio de Salud.

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“El problema en salud pública es estructural, la corrupción es la regla en el Ministerio de Salud, hay una estructura perversa instalada que tiene como fin la renta, no el bien común”, afirmó. “(Barán) se ‘aggiorna’ a ese sistema”.

“Se llora pobreza, pero se privatizan servicios esenciales”

Como ejemplo del afán de lucro por sobre el bien común al que hace referencia señaló el hecho de que hospitales son habilitados sin “servicios esenciales”, como los de imágenes. “Ya en el proyecto piensan en el beneficio que les va a traer privatizar un servicio esencial”, denunció.

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“Se llora pobreza todos los días en el Ministerio de Salud, que tenemos una deuda de 1.000 millones, pero se privatizan servicios esenciales”, insistió.