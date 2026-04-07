Círculo de Médicos denuncia una salud “mercantilizada” y corrupta

En el marco del Día Mundial de la Salud, el Dr. Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), dio detalles sobre la realidad sanitaria del país. Según el profesional, el sistema paraguayo está “tomado” por intereses económicos que dejan en último lugar al ciudadano más humilde.

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“Vemos cómo muchas instituciones están permeadas por la corrupción generalizada; no es algo aislado, es la estructura misma”, afirmó Rodas. Según su análisis, las compras y licitaciones no buscan el bien común, sino beneficiar a quienes ofrecen mejores “retornos” económicos a las autoridades de turno.

La educación médica: “Cualquiera es doctor”

El titular del CPM lamentó que la educación superior se haya politizado y mercantilizado al extremo. Advirtió que hoy en día abrir una carrera de medicina es visto como un “emprendimiento académico” meramente lucrativo, donde no importa si el estudiante aprende, sino cuánto paga.

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“Cada vez vemos errores más groseros en la práctica porque la formación se volvió una mercancía. En este momento, cualquiera es médico”, sentenció Rodas.

Esta situación, según explica, incide directamente en la calidad de atención que recibe la gente en los hospitales.

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Hospitales nuevos pero “vacíos” y privatizados

El Dr. Rodas también puso la lupa sobre las inauguraciones de edificios hospitalarios. Si bien reconoció que la infraestructura es necesaria, denunció que detrás de estas obras hay un plan mañoso de la tercerización de servicios esenciales.

“Inauguran estos hospitales para privatizar servicios como imágenes (radiografías, tomografías). Saben que es una receta rentable y empiezan a darle el término de tercerización”, explicó.

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Mientras tanto, en los centros de Capital y Central, falta hasta los insumos más básicos para la rutina diaria, según denunció.

Sobre el Instituto de Previsión Social (IPS), Rodas dijo que es una institución rica y poderosa, pero el desorden y la corrupción la han llevado al caos. El gremio médico vincula este desastre administrativo con la precarización de la medicina, donde los intereses de unos pocos terminan sacrificando la vida y la seguridad de los asegurados.

“Pedimos a la ministra que se aparte”

Rodas se refirió a la ministra de Salud, María Teresa Barán, a quien pidió públicamente que dé un paso al costado. “Ella maneja muy poco, no tiene formación para esta tarea. Su mayor aporte a la salud sería apartarse del cargo”, sentenció.

Tampoco se libró el ministro de Educación, Luis Ramírez, de quien dijo sentirse “decepcionado” por haberse “ayornado” a una estructura estatal vieja y corrupta que no permite cambios reales.