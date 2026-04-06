El renovado CNC reabre sus puertas tras casi un año de paralización por obras

El emblemático Colegio Nacional de la Capital General Bernardino Caballero fue reinaugurado este lunes tras la paralización total que obligó a sus estudiantes a dar clases en otras instituciones aledañas desde mayo del año pasado. Las obras, que arrancaron oficialmente a finales de 2024, son entregadas hoy a la comunidad educativa tras numerosas presiones para el retorno de los alumnos a la normalidad.

Los trabajos de mejoramiento de infraestructura y equipamientos fueron financiados por la Entidad Binacional Itaipú, específicamente por los fondos sociales, provenientes de la venta de energía y destinados a financiar diversos proyectos de desarrollo, infraestructura, salud y educación.

Lea más: Refacción del CNC costará unos 3 millones de dólares, anunció ministro de Educación

El director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías, estuvo presente desde temprano en el CNC para participar del acto de entrega de las obras y presentación del remozado colegio. Durante una conversación con los medios, destacó la inversión realizada tanto en infraestructura como en equipamiento.

“Un honor para nosotros haber contribuido para la recuperación edilicia del Colegio Nacional de la Capital, que a partir de hoy luce cero kilómetro en cuanto a infraestructura y en equipamiento, el mejor equipamiento que puede tener cualquier colegio del país”, señaló.

En palabras de Zacarías, la inversión en el CNC supera los US$ 3,5 millones en infraestructura y más de US$ más de 1 millón corresponden a equipamientos. Remarcó que los recursos provienen de los fondos sociales de la binacional y defendió la transparencia de su ejecución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estos son fondos provenientes de la negociación exitosa que el presidente Santiago Peña consiguió al inicio de su gobierno y posibilitó que tengamos una suma importante de dinero que podamos usar en todo el país (…) Todos tienen derecho a hacer los cuestionamientos que puedan querer; nosotros ejecutamos los gastos conforme a las normas, reglas, leyes y tratados vigentes”, apuntó.

Lea más: El CNC finalmente reabre este lunes tras reclamo por retrasos en las obras y falta de clases

¿Cuándo habilitarán el Colegio Técnico Nacional?

Otro importante colegio que está siendo refaccionado en el marco de este proyecto es el Técnico Nacional, donde, según indicó Zacarías, la inversión en equipamiento es mayor teniendo en cuenta el tipo de enseñanza que se imparte en esa institución. Señaló además que allí se dispuso un nuevo bloque de aulas, por lo que las clases se normalizarían desde el 20 de abril, aunque las obras continuarán en el área administrativa.