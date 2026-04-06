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06 de abril de 2026 - 09:58

El renovado CNC reabre sus puertas tras casi un año de paralización por obras

Los estudiantes del CNC retornaron este lunes al renovado colegio tras casi un año de paralización total por obras
Los estudiantes del CNC retornaron este lunes al renovado colegio tras casi un año de paralización total por obrasGustavo Machado, ABC Color

El Colegio Nacional de la Capital recibe nuevamente a sus alumnos desde este lunes luego de casi un año de paralización total por las obras de infraestructura. Los trabajos fueron financiados con los fondos sociales de la Entidad Binacional Itaipú, cuyo director aseguró que la ejecución de estos recursos se realiza conforme a la normativa del tratado.

Por ABC Color

El emblemático Colegio Nacional de la Capital General Bernardino Caballero fue reinaugurado este lunes tras la paralización total que obligó a sus estudiantes a dar clases en otras instituciones aledañas desde mayo del año pasado. Las obras, que arrancaron oficialmente a finales de 2024, son entregadas hoy a la comunidad educativa tras numerosas presiones para el retorno de los alumnos a la normalidad.

Los trabajos de mejoramiento de infraestructura y equipamientos fueron financiados por la Entidad Binacional Itaipú, específicamente por los fondos sociales, provenientes de la venta de energía y destinados a financiar diversos proyectos de desarrollo, infraestructura, salud y educación.

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El director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías, estuvo presente desde temprano en el CNC para participar del acto de entrega de las obras y presentación del remozado colegio. Durante una conversación con los medios, destacó la inversión realizada tanto en infraestructura como en equipamiento.

Así lucen los pupitres en las renovadas aulas del Colegio Nacional de la Capital, cuya refacción fue financiada por Itaipú
Así lucen los pupitres en las renovadas aulas del Colegio Nacional de la Capital, cuya refacción fue financiada por Itaipú

“Un honor para nosotros haber contribuido para la recuperación edilicia del Colegio Nacional de la Capital, que a partir de hoy luce cero kilómetro en cuanto a infraestructura y en equipamiento, el mejor equipamiento que puede tener cualquier colegio del país”, señaló.

En palabras de Zacarías, la inversión en el CNC supera los US$ 3,5 millones en infraestructura y más de US$ más de 1 millón corresponden a equipamientos. Remarcó que los recursos provienen de los fondos sociales de la binacional y defendió la transparencia de su ejecución.

“Estos son fondos provenientes de la negociación exitosa que el presidente Santiago Peña consiguió al inicio de su gobierno y posibilitó que tengamos una suma importante de dinero que podamos usar en todo el país (…) Todos tienen derecho a hacer los cuestionamientos que puedan querer; nosotros ejecutamos los gastos conforme a las normas, reglas, leyes y tratados vigentes”, apuntó.

El presidente Santiago Peña participó del acto de inauguración de las obras en el CNC. Estuvo acompañado de su esposa Leticia Ocampos, así como el vicepresidente Pedro Alliana, el director de Itaipú Justo Zacarías y varios ministros, entre ellos el de Educación y la de Obras Públicas.
El presidente Santiago Peña participó del acto de inauguración de las obras en el CNC. Estuvo acompañado de su esposa Leticia Ocampos, así como el vicepresidente Pedro Alliana, el director de Itaipú Justo Zacarías y varios ministros, entre ellos el de Educación y la de Obras Públicas.

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¿Cuándo habilitarán el Colegio Técnico Nacional?

Otro importante colegio que está siendo refaccionado en el marco de este proyecto es el Técnico Nacional, donde, según indicó Zacarías, la inversión en equipamiento es mayor teniendo en cuenta el tipo de enseñanza que se imparte en esa institución. Señaló además que allí se dispuso un nuevo bloque de aulas, por lo que las clases se normalizarían desde el 20 de abril, aunque las obras continuarán en el área administrativa.