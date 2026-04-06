CNC: MEC presume por pizarras inteligentes, pero no capacitó a docentes para usarlas

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), presentó esta mañana las “pizarras inteligentes”, en el acto de reapertura del Colegio Nacional de la Capital (CNC), que fue renovado tras un año de obras. Tanto la infraestructura como los equipamientos fueron financiados a través de los fondos sociales de Itaipú.

Estos pizarrones, conocidos también como “pizarras interactivas”, son táctiles y funcionan básicamente como una computadora, con la posibilidad de interactuar con las imágenes que van creando el docente o los estudiantes.

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El presidente de la República, Santiago Peña, recorrió esta mañana junto con autoridades las renovadas instalaciones del emblemático centro educativo, que cuenta actualmente con 1.250 estudiantes.

A la par de su visita a las salas de clase, los docentes del CNC se encontraron sorprendidos con los nuevos pizarrones, ya que indicaron que es una tecnología que nunca aplicaron y que, además, no recibieron capacitaciones por parte del MEC.

MEC dice que sí capacitaron a profesores del CNC

“¿Esto ya vamos a usar desde hoy?”, se preguntó un grupo de profesores que vio por primera vez estos pizarrones, quizás con preocupación, aunque indicaron sentirse motivados con estos productos.

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Profesores de Castellano, Ciencias Sociales y de Matemática, confirmaron a ABC que no recibieron capacitaciones para utilizar los acrílicos táctiles, pero que al consultar, desde la proveedora les indicaron que actualizarán a los educadores para implementar estas herramientas con los estudiantes.

Al ser consultado sobre este punto, el ministro de Educación, Luis Ramírez, aseguró que organizaron una jornada de capacitación con el plantel docente del Nacional de la Capital.

“Yo, personalmente, como punto final de una sucesión de encuentros, tuve el privilegio de reunirme con todos los docentes en una jornada de capacitación, escuchándoles, viendo, trabajando con ellos, trabajando en esta nueva pedagogía, pensando en un proyecto y un plan para esto”, aseguró.

Plantel docente ingresó por concurso al CNC, afirma ministro

Ramírez también aseguró que actualmente, luego de dos años de trabajo de intervención en el CNC, una gran parte del plantel de profesores ingresó mediante concurso público de oposición.

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“Casi ya no hay profesores interinos hoy, si encontrás 20 ya es mucho, todos son licenciados, una gran mayoría son magíster. Hay licenciados en Física, Química, Matemáticas y Lengua”, insistió.

Remarcó, sobre las capacitaciones que brindaron que, “siempre hay docentes que no participan, o que no están de acuerdo, bueno, el director mismo pidió a los docentes que se integren al proyecto pedagógico”.

El costo de las pizarras y otros equipamientos en laboratorios, alcanzó US$ 1 millón, según Itaipú. Además, la infraestructura tuvo un costo de US$ 3,7 millones.