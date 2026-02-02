Medios internacionales se hacen eco de récord histórico de argentinos radicados en Paraguay

Históricamente, el flujo migratorio entre Argentina y Paraguay tenía una dirección clara. Durante décadas, miles de paraguayos cruzaron la frontera hacia el sur en busca de oportunidades. Sin embargo, el 2025 marcó un punto de inflexión sin precedentes.

Argentina es el segundo país con más pedidos de radicación en Paraguay, solo por detrás de Brasil, lo que destacan medios internacionales.

Cifras que asombran

Según datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay, el año 2025 cerró con un total de 47.687 solicitudes de radicación, una cifra calificada por el director Jorge Kronawetter como “sin precedentes”. Este número representa un salto del 64% respecto al año anterior.

La tendencia no se detiene. En los primeros 20 días de 2026, ya se registraron 2.817 solicitudes, un 79% más que en el mismo periodo del año pasado, lo que sugiere que el fenómeno está lejos de haber alcanzado su techo.

Ranking de radicaciones (2025)

Brasil: más de 20.000 trámites (por cercanía y volumen poblacional).

Argentina: 4.366 trámites (la gran sorpresa del año).

Alemania: 1.652 trámites (vinculados al sector agroindustrial).

Bolivia: 1.357 trámites.

España: más de 1.000 trámites.

“En Argentina somos clase media; con los mismos ingresos, acá sos clase media-alta. Es una excelente opción”, explica Martín, un contador argentino que mudó su empresa de marketing inmobiliario a Asunción y fue entrevistado por Telefe Noticias.

El desembarco de las marcas argentinas

No solo se mudan personas, se mudan negocios. Las calles de Asunción y otras ciudades principales están viviendo una “argentinización” comercial, señalan.

Marcas tradicionales de Buenos Aires , especialmente heladerías, tiendas de moda, servicios de consultoría y, sobre todo, la cultura del café, están ganando terreno, señalan los periodistas que analizaron la situación.

Por su parte, Silvina, una chef pastelera argentina, relata su éxito: “Hace tres años emprendimos en Paraguay y hoy ya tenemos dos tiendas. El país da muchísimas facilidades al extranjero para arrancar proyectos”.