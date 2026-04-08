Neumococo: se actualiza esquema de protección para adultos y grupos de riesgo

La lucha contra las enfermedades respiratorias en este invierno no solo se centrará en la influenza, el covid-19 y el virus sincitial. Durante la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), también se dispondrá de vacunas contra el neumococo, anunció Luis Cousirat, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

La inmunización comenzaría en la semana del 13 de abril. Cousirat explicó a ABC el esquema vigente para la vacuna contra el neumococo, la cual presenta novedades en su forma de aplicación para garantizar una inmunidad más robusta en la población vulnerable.

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¿Cómo será el nuevo esquema de vacunación contra el neumococo?

Para los adultos mayores, el sistema es ahora universal y combinado. Cousirat señaló que si una persona de 60 años decide vacunarse por primera vez, recibirá primero la dosis de PCV13 (neumococo 13-valente) y deberá aguardar un intervalo de ocho semanas (dos meses), para posteriormente recibir la neumococo 23-valente para completar el esquema.

En caso de que el paciente ya haya recibido la dosis 23-valente el año pasado, el titular del PAI aclaró que se debe esperar un año calendario para poder aplicarse el refuerzo con la PCV13.

“Cuando la persona ya recibió las vacunas, tienen que transcurrir cinco años para recibir un único refuerzo y con eso se tiene protección de por vida. La dosis de neumo 23-valente, no es una vacuna anual”, detalló el director del PAI.

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Protección desde los 5 años contra el neumococo

Una de las innovaciones del calendario regular, implementada tras revisiones con especialistas en neumología, es la disponibilidad de la vacuna para personas de 5 años en adelante.

Sin embargo, entre los 5 años y los 59 años de edad, el requisito indispensable para la aplicación de la vacuna es contar con una indicación médica que justifique la condición de riesgo, tal como ser paciente oncológico o tener patologías de base.

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“A partir de los 60 años ya es parte del calendario regular de forma universal, pero los más jóvenes con factores de riesgo, también pueden acceder a esta protección combinada”, subrayó Cousirat.

Desde el PAI se insta a las personas que pertenecen a los grupos de alto riesgo a acudir a los vacunatorios para recibir la dosis, una vez iniciada la campaña de inmunización.

Detalles de la Campaña Nacional de Vacunación

Las dosis contra el neumococo ya están en los almacenes de refrigeración del PAI. Sin embargo, para iniciar la Campaña Nacional de Vacunación se espera el arribo de un primer lote de 600 mil vacunas contra la influenza, esta semana.

Cousirat indicó a ABC que tras la liberación de lotes por parte de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), las dosis serán distribuidas a todas las regiones sanitarias para iniciar la inmunización nacional en la semana del 13 de abril.

En total, el Ministerio de Salud dispondrá para este año con 1.500.000 dosis antiinfluenza. A esto se suman 100.000 vacunas contra el Covid-19, que llegarán en pocas semanas.