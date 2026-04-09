Camioneros del Guairá buscan ampliar su movilización mientras esperan respuesta de Dinatran

La decisión fue tomada este jueves, en el cuarto día de paro y tercer día de espera tras el compromiso asumido por autoridades de la institución de presentar una propuesta de actualización tarifaria.

Los camioneros señalaron que, mientras aguardan avances, optaron por fortalecer la movilización mediante la adhesión voluntaria de más transportistas.

En ese sentido, resolvieron invitar a camioneros que se encuentren de paso por la zona a permanecer en el lugar y sumarse a la protesta. El punto principal de concentración continúa siendo el cruce Villarrica-Paraguarí, donde los manifestantes mantienen una vigilia permanente.

Pese al endurecimiento de la postura, los transportistas aclararon que la participación en la medida será completamente voluntaria. Aseguraron que, tal como se viene sosteniendo desde el inicio del paro, no obligarán a ningún camionero ajeno al grupo a adherirse a la movilización.

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Los dirigentes insistieron en que buscan mantener una protesta pacífica, sin coacción ni medidas que afecten a terceros. En esa línea, destacaron que por el momento no se prevén cierres de ruta, a diferencia de jornadas anteriores en las que se realizaron bloqueos intermitentes.

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El sector aguarda una respuesta favorable por parte de la Dinatran, que había prometido remitir una nueva estructura de costos con el reajuste del precio del flete. Días atrás se había alcanzado un acuerdo provisorio entre ambas partes, lo que permitió levantar temporalmente los cierres de ruta.

Sin embargo, el paro se mantiene de forma preventiva hasta tanto se concrete una propuesta formal que satisfaga las exigencias del sector.

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Los camioneros argumentan que la actividad se ha vuelto insostenible debido al aumento constante del precio del combustible y la falta de actualización en las tarifas. Sostienen que los ingresos actuales no cubren los costos operativos, lo que genera pérdidas en cada viaje.