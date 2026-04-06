Camioneros del Guairá se suman a paro nacional por suba del combustible y reclaman reajuste del flete

Unos 50 camioneros de la Asociación de Transporte del Guairá se adhirieron al paro nacional de 48 horas en reclamo de un reajuste en el precio del flete, ante el constante incremento del costo de los combustibles.

La medida de fuerza se desarrolla de forma pacífica e incluye cierres intermitentes de calzada en puntos estratégicos del departamento. La concentración inició en el Cruce Jorge Naville, ubicado en la localidad de Mbocayaty, desde donde partieron en caravana hasta llegar al Cruce Villarrica-Paraguarí, donde mantendrán la medida.

Los transportistas señalan que la suba sostenida del combustible impacta directamente en la rentabilidad del sector, haciendo cada vez más difícil sostener los costos operativos.

Edgar Ortiz, presidente de la Asociación de Transporte del Guairá, afirmó que la situación se ha vuelto “poco viable” para los trabajadores del rubro.

“Trabajamos legalmente, pero el combustible se fue a un precio muy alto y ya no podemos sostener la actividad”, expresó.

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Indicó que solicitan la intervención del Gobierno Nacional para mediar entre los transportistas y los acopiadores, con el objetivo de acordar una actualización en las tarifas del flete. Ortiz explicó que durante la zafra existía un precio establecido por el servicio, pero que posteriormente se produjo una baja sin explicación, mientras que el combustible continuó en aumento.

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Esta combinación, según dijo, golpea directamente a quienes se dedican al transporte de granos, uno de los principales rubros de la zona.

En cuanto a los ingresos, detalló que actualmente un camionero obtiene una ganancia aproximada de entre G. 600.000 y G. 700.000 por viaje. Sin embargo, advirtió que los costos de mantenimiento de los camiones y el combustible consumen gran parte de esos ingresos.

“Ya estamos teniendo que poner de nuestro bolsillo para poder cumplir con los viajes”, lamentó el dirigente.

Asimismo, señaló que la situación no solo afecta a los propietarios de los camiones, sino también a los choferes que dependen de esta actividad para sostener a sus familias.

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El gremio advirtió que, de no lograrse una respuesta favorable, la medida podría intensificarse en los próximos días. También mencionaron que transportistas de otras zonas del departamento se irán sumando a la protesta.

Los manifestantes reiteraron que su intención no es perjudicar a la ciudadanía, por lo que optaron por cierres intermitentes en lugar de bloqueos totales.