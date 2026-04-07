Camioneros logran acuerdo provisorio con Dinatran, pero el paro continúa en el cruce Villarrica–Paraguarí

Los camioneros que desde ayer se encuentran movilizados en el cruce Villarrica–Paraguarí mantuvieron este martes una reunión con el director de la Dinatran, Luis Fernando González.

Tras el encuentro, ambas partes acordaron un cuarto intermedio en las negociaciones, lo que permitió destrabar momentáneamente el conflicto que había generado interrupciones parciales del tránsito. En ese contexto, los trabajadores del transporte se comprometieron a cesar los cierres intermitentes de ruta que habían iniciado como medida de presión.

Por su parte, la institución estatal asumió el compromiso de remitir en la brevedad posible las planillas con el precio de flete reajustado, punto central del reclamo de los manifestantes. Pese a este avance, los camioneros decidieron mantener el paro de forma preventiva, a la espera de que se concrete una propuesta formal y satisfactoria.

La protesta se inició en el marco de un paro de 48 horas impulsado por el sector transporte, que denuncia la insostenibilidad de la actividad ante el constante aumento del combustible.

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En el departamento del Guairá, alrededor de 50 transportistas se sumaron a la medida, concentrándose inicialmente en el cruce Jorge Naville, en la localidad de Mbocayaty. Desde allí, los camioneros se trasladaron en caravana hasta el cruce Villarrica–Paraguarí, donde establecieron su punto principal de movilización.

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Durante la primera jornada de protesta, los manifestantes realizaron cierres intermitentes de calzada, generando demoras en el tránsito, aunque sin bloqueos totales.

Edgar Ortiz, presidente de la Asociación de Camioneros del Guairá, había advertido que el incremento sostenido del precio del combustible volvió “poco viable” la actividad. El dirigente explicó que los ingresos actuales no logran cubrir los costos operativos, lo que obliga a muchos transportistas a absorber pérdidas para continuar trabajando.

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Según detalló, la ganancia por viaje oscila entre G. 600.000 y G. 700.000, monto que se ve reducido significativamente por el gasto en combustible y mantenimiento de los camiones. Asimismo, cuestionó la falta de actualización en las tarifas del flete, que —según afirmó— se redujeron tras la zafra sin una justificación clara.