Cuidado de áreas protegidas: Mades y WWF Paraguay lanzan campaña de visibilización

En el marco de una iniciativa nacional, el Mades y WWF Paraguay presentaron la campaña “Bienvenidos. Conocé las Áreas Silvestres Protegidas“, propuesta con la que busca concienciar a la ciudadanía sobre su importancia para la biodiversidad y la calidad de vida.

La campaña tiene como objetivo acercar a la población al conocimiento y a la valoración de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), consideradas fundamentales para la conservación del patrimonio natural del país.

Según datos de un estudio previo impulsado por ambas organizaciones, el 74% de la población ha oído hablar de estas áreas; sin embargo, solo una minoría comprende su función y su impacto en la vida cotidiana, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la educación ambiental en este ámbito.

Las Áreas Silvestres Protegidas son territorios de alto valor ecológico y cultural, resguardados por ley, que desempeñan un rol clave en la conservación de la biodiversidad, la protección de las fuentes de agua, la regulación del clima y la preservación de los ecosistemas.

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Áreas Silvestres Protegidas

En estos espacios habitan especies emblemáticas como el jaguareté y el pájaro campana, y se conservan importantes valores históricos y culturales.

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Actualmente, Paraguay cuenta con 60 áreas protegidas públicas distribuidas en distintas regiones del país, que incluyen bosques, humedales, sabanas y zonas secas que forman parte de su patrimonio natural, cuya conservación representa una responsabilidad compartida.

La iniciativa se enmarca en un proceso más amplio que incluye la construcción de una identidad visual unificada para estas áreas y mejoras en la infraestructura, especialmente en la región del Chaco.

Con el lema “conocer es el primer paso para valorar, y valorar es el primer paso para proteger”, la campaña busca generar una conexión más cercana entre la ciudadanía y estos territorios, promoviendo su cuidado y preservación.

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Estas acciones cuentan con el apoyo de la Unión Europea, a través de su estrategia Global Gateway, y del Banco de Desarrollo Alemán, en el marco de los esfuerzos por fortalecer la gestión ambiental y garantizar beneficios sostenibles para las personas y el entorno.