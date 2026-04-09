Estudiantes rechazan al titular de Aneaes y denuncian injerencia partidaria en la UNE

Estudiantes y egresados de la Universidad Nacional del Este (UNE), rechazan la presencia de José Duarte Penayo, presidente de la Agencia Nacional de Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), en el Rectorado, ubicado en el campus universitario de Ciudad del Este, donde tiene prevista una conferencia para presentar su libro titulado “Diez tesis sobre el Partido Colorado”.

La actividad será hoy, a las 18:30, en el salón auditorio. Los jóvenes la repudian luego de que Duarte Penayo, hijo del ex presidente Nicanor Duarte Frutos, reivindicara la dictadura de Alfredo Stroessner en una entrevista con un medio local.

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“Mató menos que los gobiernos liberales, que fue la mayor sangría del Paraguay. Frente a este período oscuro, la dictadura de Stroessner fue benigna en materia de muerte” (sic), había afirmado Duarte Penayo en esa entrevista, realizada a principios de este año.

El titular de la Aneaes sostiene además que Stroessner no fue un dictador, sino un “presidente constitucional”. El ex dictador tomó el poder mediante el famoso Golpe de Estado de 1.954 y a partir de ahí fue reelegido siete veces en elecciones, primero sin oposición y luego en procesos considerados, como mínimo, fraudulentos.

Presidente de la Aneaes falta respeto a la memoria, denuncian

Los estudiantes de la UNE denuncian que con sus expresiones, Duarte Penayo minimiza la dictadura y expone una falta de respeto a la memoria histórica del país.

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En señal de protesta, los jóvenes instalaron un pasacalle con el mensaje: “Fuera de la UNE, Nicanor’i cómplice de la dictadura”.

Según relataron, personal de seguridad del rectorado intervino y les obligó a retirar el cartel. Reclaman que esta situación fue un “acto de censura” y de limitación a la libre expresión dentro del ámbito universitario.

También apuntaron contra lo que aseguran que con este tipo de actividades se utiliza el espacio universitario con fines partidarios, debido al tema de la conferencia de Duarte, que presentará su teoría sobre la Asociación Nacional Republicana (ANR). El evento es organizado por el Centro de Estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNE, en el marco de un proyecto de Extensión Universitaria.