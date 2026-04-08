Medicina: Aneaes reclama al Cones “acciones concretas” sobre carreras no acreditadas

José Duarte Penayo, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), remitió este martes, una nota dirigida al ministro de Educación, Luis Ramírez, quien también preside el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Reclama la falta de acciones ante la cantidad de carreras no acreditadas en el país.

“Me dirijo a usted a fin de manifestar la profunda preocupación institucional de la Aneaes, respecto a la falta de acciones concretas por parte del Cones, en relación con los resultados derivados de los procesos de evaluación, en particular aquellos correspondientes a evaluaciones diagnósticas y a resoluciones de no acreditación oportunamente comunicadas”, indica la misiva.

Lea más: Senadora Ovelar alerta sobre “negocio infame” en carreras de Medicina en zonas fronterizas

Luego, la nota de Duarte asegura que la Agencia ha puesto en conocimiento del Consejo, en tiempo y forma, diversos resultados de evaluaciones que evidencian incumplimientos de estándares mínimos de calidad, incluyendo casos de no acreditación de carreras de grado, especialmente en el área de Ciencias de la Salud.

“Se advierte con preocupación la ausencia de medidas regulatorias, correctivas o sancionatorias en el marco de las competencias propias de ese órgano, lo cual podría comprometer la eficacia del sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior”, expresa Duarte Penayo en la nota.

Cones genera inseguridad jurídica, alertan desde Aneaes

La Aneaes apunta igualmente a una supuesta omisión de acciones por parte del Cones, pese a la relevancia de los hallazgos identificados y su potencial impacto en la formación académica y en la seguridad de los servicios profesionales derivados de dichas carreras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta inacción podría generar hasta escenarios de inseguridad jurídica, así como afectar la “confianza pública” en los mecanismos institucionales de control y aseguramiento de la calidad, según la entidad evaluadora.

Lea más: Conflicto por Medicina: Cones dice que no cambiará resolución que habilita más carreras

“Se estima oportuno instar respetuosamente al Cones a considerar la adopción de las medidas que correspondan, en el marco de sus atribuciones legales, a fin de dar respuesta a los resultados remitidos por esta Agencia, particularmente en los casos de no acreditación de carreras y de evaluaciones diagnósticas que evidencian deficiencias sustanciales”, remarca el documento.

La nota evidencia la tensión que sigue vigente, luego de la resolución N° 2/26 del Cones, que habilita la creación de más carreras de Medicina en el país, incluso sin campos de práctica hasta por dos años. Según la Aneaes, esta normativa genera superposición de funciones entre las entidades.