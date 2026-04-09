Limpian predio de construcción abandonada por el MEC en Santaní

Aparte de esta institución, hay otros 17 colegios técnicos distribuidos en las distintas localidades del departamento de San Pedro en las mismas condiciones, cuyas obras deben ser reiniciadas de manera urgente. Las construcciones paralizadas se encuentran ubicadas en la parte sur y norte de San Pedro, Choré, Yataity del Norte, Villa del Rosario, 25 de Diciembre, San Estanislao, Itacurubí del Rosario, Gral. Resquín y Gral. Aquino.

Con relación a la tarea de limpieza que está encarando la comunidad educativa, el director del colegio María Auxiliadora, Lic. Pedro Álvarez, explicó que decidieron encargarse de realizar los trabajos, atendiendo que el lugar donde se encuentran las futuras salas de clases se llenó de todo tipo de malezas que ponen en riesgo la integridad física de los alumnos que asisten a la sede educativa, donde también funciona la escolar básica, señaló.

Se espera el reinicio de las obras

Por otro lado, el docente refirió que se aguarda que las infraestructuras edilicias paralizadas desde agosto del año pasado puedan ser reiniciadas lo antes posible, a pesar de que no se tiene la certeza de cuándo estarían continuando la construcción.

“Cada vez que preguntamos a los encargados del proyecto, nos dicen que se van a completar las obras, pero lastimosamente hasta hoy no tenemos nada concreto, por lo que pedimos encarecidamente a las autoridades superiores del MEC ver la forma de priorizar la terminación de las mismas”, enfatizó.

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Peligro para los niños

Sobre el tema, una de las madres de familia del colegio, Andrea Gaona, expresó su preocupación por las condiciones en que se encuentra el predio donde están los trabajos inconclusos, atendiendo que en el lugar no solamente asisten los alumnos del colegio, sino que también los niños de la escolar básica.

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Empresas adjudicadas

Las obras fueron adjudicadas a las empresas constructoras Consorcio MEC, que tiene como encargado residente al Arq. Francisco Quiñónez, y la constructora Ascent Ingeniería y Construcción.

Al respecto, el Consorcio MEC fue adjudicado con once obras: el Colegio Nacional de Choré, de la localidad de Choré; en Gral. Aquino, el Colegio Nacional Eusebio Ayala; en Itacurubí del Rosario, el Colegio Nacional Mariscal López y San Francisco de Asís, y en Santaní, el Colegio Nacional Sebastián de Yegros, Colegio Nacional San Sebastián y el Colegio Nacional San José.

Aparte de estas obras, esta constructora tiene contrato en el Colegio Nacional Villa del Rosario y el Colegio Nacional Mbocayá; en Gral. Resquín, el Colegio Nacional Gral. Marcial Samaniego y, en Yataity del Norte, el Colegio Nacional de Barrero Pytã.

Por su parte, la empresa Ascent es responsable de siete construcciones: el Colegio Nacional 8 de Diciembre, de 25 de Diciembre; el Colegio Nacional María Auxiliadora, en Santaní; el Colegio Nacional Matildo Adorno, en Yataity del Norte; el Colegio Nacional Estrellita, en San Vicente Pancholo, Gral. Aquino; el Colegio Nacional Mbarete, de la colonia 4.000 Mbarete; el Colegio Nacional San Francisco; y el Colegio Nacional Gral. Elizardo Aquino.

A punto de reiniciar las obras

Sobre el tema, contactamos con el coordinador del Programa de Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de Colegios Técnicos (ProMIE), del Ministerio de Educación, Arq. Francisco Schoeder, quien anunció que en estos momentos prácticamente ya se encuentran terminando algunos detalles técnicos relacionados con este proyecto, por lo que en cualquier momento se estaría autorizando a las empresas constructoras para reiniciar los trabajos.