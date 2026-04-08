Lote 2 de la Ruta Graneros del Sur, prácticamente paralizado y a la espera de que aprueben “convenios modificatorios”

La obra de rehabilitación de la ruta Graneros del Sur, conformada en partes por las rutas distritales D047 y D054, en el departamento de Itapúa, continúa con poco avance y con el plazo contractual fenecido, actualmente en la etapa de prórrogas.

Según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se hallaron imprevistos que deben resolverse a través de convenios modificatorios, por lo que las empresas contratistas no pueden avanzar con el recapado asfáltico en el Lote 2 hasta completar el proceso administrativo.

Los adjudicados solamente realizan trabajos complementarios, como limpieza y adecuación de la calzada, mientras se aprueba la reestructuración presupuestaria para el “cambio de planes”.

La ejecución presupuestaria en el marco de esta obra rondaría los G. 60.000 millones, que corresponden a alrededor del 50% de lo destinado para esta ruta, según el director de Vialidad del MOPC, ingeniero Hugo Miranda. Con relación a los pagos, explicó que la institución se puso al día con los adeudos de los últimos meses de 2025 con las empresas adjudicadas.

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El proyecto

El proyecto estipula la intervención en 58,4 km de las rutas departamentales D047 y D054. Está dividido en dos lotes.

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El Lote 1, desde la rotonda de Carmen del Paraná, en el desvío a Fram (km 331,2 de la ruta PY01), hasta el distrito de La Paz, tiene una extensión de 35,4 km. La inversión estimada de este tramo es de G. 56.371.242.940.

Por otro lado, el Lote 2, desde el desvío de la Unión de Productores de Itapúa SA (UPISA), en La Paz, hasta la ciudad de Capitán Miranda, en el empalme de la ruta PY06, comprende un tramo de 23 km de la ruta D054, con una inversión estimada de G. 57.250.322.966.

Fueron adjudicados, para el Lote 1, el Consorcio Sur, representado por José María Díaz Benza Cameron. Entretanto, el Lote 2 quedó a cargo de la empresa Concret Mix SA, representada legalmente por José Daniel Bogarín Canale, Martín Bogarín Pecarevich y Rubén Darío Bogarín Canale.

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Ruta en mal estado

Miranda explicó que el tramo de la ruta entre La Paz y Capitán Miranda, correspondiente a la ruta D054, se encuentra en peor estado, debido a que este camino no tuvo mantenimiento y presenta problemas de base que necesitan un tratamiento integral.

En varios tramos ya recapados vuelven a aparecer grietas y baches por el hundimiento de la base. Sería en este tramo donde son necesarios los convenios modificatorios con el Banco Mundial para reestructurar el presupuesto destinado y ampliarlo.

Entretanto, el otro tramo avanza con menores dificultades, afirmó, debido a que la ruta D047 tuvo mantenimiento hace unos 10 años, lo que hace que el deterioro sea menor.

El directivo explicó que el proyecto no es una solución integral, pero pretende mejorar la transitabilidad de esta conexión vial de gran relevancia en el séptimo departamento, que conecta las rutas PY01 y PY06.