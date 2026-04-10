¡A moverse! Invitan a encuentro deportivo y controles médicos en plaza de Asunción

Bajo la premisa de combatir el sedentarismo y promover hábitos de vida saludables, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), la Municipalidad de Asunción y la Secretaría Nacional de Deportes (SND), preparan una ambiciosa jornada de actividades físicas para este sábado 11 de abril.

Lea más: Sedentarismo: 4 de cada 10 adultos no se mueven, ¿cuánto ejercicio necesitamos?

Desde las 08:00 hasta las 12:00, la plaza Carmen de Lara Castro (ubicada en el barrio San Pablo, frente al Club 3 de Noviembre, en la capital del país) se transformará en un centro deportivo a cielo abierto donde ciudadanos de todas las edades podrán participar de diversas disciplinas de manera totalmente gratuita.

Una agenda cargada de movimiento

La organización ha previsto una oferta variada, que busca integrar tanto a niños como a adultos mayores. Entre las actividades principales destacan:

Deportes de equipo: Fútbol, futsal y handball.

Disciplinas de destreza: Esgrima, karate do y gimnasia artística.

Mente y ritmo: Ajedrez para los estrategas y sesiones de zumba para quienes prefieren el ejercicio aeróbico con música.

Biciescuela: Un espacio dedicado exclusivamente a quienes deseen aprender a pedalear o mejorar su técnica sobre dos ruedas.

Salud al alcance del ciudadano

Más allá del deporte, la jornada contará con un fuerte componente preventivo, liderado por la Dirección de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles. Los asistentes podrán acceder a:

Controles de factores de riesgo: Toma de presión, medición de glucosa y otros indicadores clave. Consejería nutricional: Profesionales de la salud brindarán pautas personalizadas para una alimentación equilibrada.

Lea más: Más de 10 horas al día de sedentarismo dañan tu corazón, aunque hagas ejercicio, dice estudio

Los especialistas recuerdan que lo ideal es realizar al menos 60 minutos de actividad física diaria. Asimismo, instan a aplicar “pausas activas” cada una hora durante la jornada laboral o de estudio, realizando estiramientos de 2 a 3 minutos para contrarrestar los efectos del sedentarismo.