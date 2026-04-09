Sedentarismo: 4 de cada 10 adultos no se mueven, ¿cuánto ejercicio necesitamos?

Bajo el lema “Más movimiento, más vida”, en el marco del Día Mundial de la Actividad Física, que se recuerda cada 6 de abril, este año se pone el foco sobre una realidad preocupante en Paraguay: el 36,3% de la población adulta presenta un nivel de actividad física insuficiente.

Según datos de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, esto significa que 4 de cada 10 paraguayos no alcanzan los niveles mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para proteger su salud.

“La inactividad no es solo una cuestión de estética; es un factor de riesgo crítico para las enfermedades no transmisibles, como la diabetes tipo 2, la obesidad, problemas cardiovasculares e incluso trastornos mentales como la ansiedad y la depresión”, alertan desde Vigilancia de la Salud.

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Sedentarismo: el movimiento en Paraguay

Según los datos de la 2ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, que presentó Vigilancia de la Salud, la brecha de género y edad es marcada:

Mujeres vs. Varones : Las mujeres son significativamente menos activas, con un 43,9% de inactividad frente al 28,5% de los hombres.

El impacto de la edad : El sedentarismo aumenta conforme envejecemos. El grupo de 60 a 69 años es el más afectado, con un 44,8% de prevalencia de actividad física baja.

Entornos de inactividad : El 54,6% de la población se mantiene inactiva en su entorno laboral.

Tiempo libre: Un 54,5% no realiza ejercicios en sus momentos de ocio, cifra que se dispara al 64,5% en el caso de las mujeres.

¿Cuánto ejercicio necesitamos?

Para combatir estas cifras, la recomendación general para adultos es acumular un mínimo de 150 minutos semanales de actividad moderada (como andar en bicicleta a ritmo de paseo) o 75 minutos de actividad vigorosa (como correr o levantar pesas).

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Para que un adulto de 65 años en adelante mantenga una buena salud y autonomía, la recomendación no solo se basa en el tiempo, sino en el tipo de ejercicio:

Frecuencia: Al menos 150 a 300 minutos de actividad aeróbica moderada por semana. Fortalecimiento: Deben realizar actividades de fortalecimiento muscular (pesas o bandas elásticas) durante dos o más días a la semana. Equilibrio: Es vital incluir ejercicios de equilibrio funcional y entrenamiento de fuerza, tres o más días a la semana para prevenir caídas y mejorar la capacidad funcional.

Beneficios de ponerse en marcha

Desde el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) recuerdan que incorporar el movimiento a la rutina diaria no requiere necesariamente de un gimnasio. Actividades simples como transportar pesos livianos o jugar fútbol cuentan. Los beneficios son el fortalecimiento de huesos y músculos, reducción del riesgo de enfermedades crónicas, mejora inmediata del estado de ánimo y la energía y aumento de la longevidad.

Ya sea caminando al trabajo o dedicando 30 minutos diarios al ejercicio, cada paso cuenta para salir de la estadística del sedentarismo, resaltan desde Salud Pública.