Alumnos del CNC regresan a las aulas, mientras esperan habilitación de otras dependencias

El emblemático Colegio Nacional de la Capital General Bernardino Caballero (CNC) fue reinaugurado este lunes tras la paralización total que obligó a sus estudiantes a dar clases en otras instituciones aledañas desde mayo del año pasado.

Las obras, que arrancaron oficialmente a finales de 2024 y que tuvieron una inversión que supera los US$ 3,5 millones en infraestructura y más de US$ más de 1 millón en equipamientos, fueron entregadas tras numerosas presiones para el retorno de los alumnos a la normalidad.

“El retorno a la institución lo estamos haciendo de manera coordinada. Trabajando con los coordinadores y profesores para ubicar a los chicos por bloques y por especialidad”, comentó Blas Dubrez, director del colegio.

La institución, que tiene 845 alumnos, repartidos del séptimo grado al tercer curso, divididos en turnos mañana y tarde, cuenta con bachillerato técnico y científico, además de una diversidad de especialidades.

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Por el momento, tienen 28 aulas ocupadas, más el salón auditorio, que se estaba utilizando para dar clases de forma provisoria. “Hoy se va a habilitar esa aula. La misma se estába utilizando como depósito, ya que ahí se guardaron los muebles que de a poco fueron colocados en sus respectivos lugares”, indicó el director.

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Con respecto al área administrativa, mencionó que aún no se pudieron instalar, porque la intención fue dar prioridad al área de los alumnos y luego finalizar estas dependencias.

Por otra parte, también está pendiente la habilitación de los laboratorios de informática, diseño gráfico, química industrial y electricidad. “La sala de informática ya está toda equipada, pero faltan las conexiones eléctricas”, expresó Dubrez.

El director prometió que para la próxima semana van a comenzar a instalar todo lo faltante.