El tiempo corre para Bianca: su familia pide un “sí” a la donación de órganos pediátricos

En medio de una delicada situación de salud de Bianquita, sus familiares mantienen la fe y continúan esperando la aparición de un “ángel” que diga “sí” a la donación pediátrica. Luego de casi tres años de la difícil espera, utilizan las redes sociales para concienciar sobre la importancia de la donación de órganos en niños, una acción que podría darle una nueva oportunidad de vida a Bianca.

Lea más: Grave situación en IPS Ayolas: pacientes están sin acceso medicamentos básicos

De acuerdo con los estudios médicos, el corazón de la niña funciona apenas al 18 %, lo que vuelve urgente la necesidad de un trasplante. Cada día que pasa aumenta la incertidumbre, mientras la familia sigue aferrada a la esperanza de recibir una respuesta positiva que permita cambiar el curso de esta historia.

Bianca cumplió tres años el pasado 23 de marzo. Con un corazón agotado, espera con cada latido un “sí” que pueda salvar su vida.

“Los días pasan y el tic tac del reloj se acelera; su vida es como una bomba de tiempo. Cada mañana que despierta es una bendición”, expresó Aída Roldán, tía de la niña.

Durante uno de sus controles médicos, se detectó un derrame en el pericardio, lo que agravó aún más su estado de salud. “El tiempo se nos agota. Como familia pedimos un sí para Bianca, una oportunidad de vida. Ella nos demuestra cada segundo sus ganas de vivir, con una valentía admirable a sus cortos tres años”, agregó la familiar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pese a su condición, Bianca incluso inició su etapa de prejardín desde su casa, en un entorno protegido que evita su exposición a virus. Este esfuerzo refleja su fortaleza y las ganas de seguir adelante, a pesar de las limitaciones que enfrenta diariamente.

Actualmente, la niña reside en San Lorenzo, a pocos metros del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, donde permanece a la espera de un donante compatible. Su entorno familiar más cercano también se ha visto afectado, ya que se encuentra alejada de familiares, amigos y seres queridos.

“Pedimos el acompañamiento de la ciudadanía para seguir hablando de la donación pediátrica de órganos, ya que es la única forma de acercarnos a nuestro ángel donante”, concluyó la tía.

Lea más: Crisis de agua potable golpeó a barrios de Ayolas en días santos