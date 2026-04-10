MOPC ratifica el proyecto de trazado de una variante en la PY01 y descarta propuesta municipal

El plan original del MOPC contempla una variante de 6 kilómetros, que no sufrirá ninguna modificación, anunciaron responsables de la obra. Los trabajos se iniciarán en el kilómetro 98 de la ruta PY01 y pasarán por las compañías Matachí, Potrero y Moquete, de San Roque González, departamento de Paraguarí.

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Los técnicos de la firma Rutas del Mercosur informaron que resulta inviable la propuesta presentada por el intendente de San Roque González, Emmanuel Morán (PRF), quien planteó como alternativa la habilitación de la calle “Primer Presidente” como vía de único sentido (sur a norte). Otra propuesta fue la de mantener el trazado actual, pero con ajuste de circulación.

El MOPC propone doble sentido, mientras que la alternativa del Ejecutivo sugiere sentido único para que los vehículos pasen obligatoriamente por el centro urbano.

Representantes del MOPC y del consorcio Rutas del Mercosur indicaron que el trazado permitirá mantener la operatividad actual de las vías locales, sin afectar el tránsito interno ni el transporte de larga distancia. Además, preservará el movimiento comercial y social de la zona.

Señalaron que la propuesta responde a criterios técnicos, ambientales y sociales, por lo que se consolida como la alternativa más adecuada para garantizar mayor seguridad y eficiencia vial a largo plazo.

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Avance del proyecto

En cuanto a la ejecución, informaron que el censo socioeconómico ya fue concluido. Actualmente, avanzan los trabajos de medición y relevamiento catastral de los inmuebles que serán afectados por el proyecto.

Estas tareas se extenderán por aproximadamente 12 meses, período en el que se prevé asistencia personalizada a los propietarios, con el fin de asegurar un proceso transparente y ajustado a la normativa vigente.

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Se aclararon dudas

De la reunión informativa en los distritos de San Roque González y Yaguarón participaron la coordinadora del proyecto vial del MOPC, Rocío Calmejane, y la directora de Bienes Inmobiliarios, la doctora Carolina Agüero. También estuvieron presentes representantes del Consorcio Rutas del Mercosur: el gerente de obras, Hernán Castillo; el responsable de sostenibilidad de obras, Hugo Sioti; Guillermo González, entre otros.

La socialización del proyecto permitió, además, aclarar dudas de los pobladores y unificar la información sobre el alcance de la obra.

El proyecto de modernización de la PY01 se ejecuta bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), con una inversión estimada de USD 414 millones, a cargo del consorcio Rutas del Mercosur, integrado por Tecnoedil SA, Alya Constructora SA, Construpar SA y Semisa.

El contrato establece un plazo de 30 años, que incluye diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del corredor vial estratégico.