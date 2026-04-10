¿Puede la inteligencia artificial ser juez? Esto dice la Constitución, según ministro de la Corte

Mediante la resolución N° 12.677, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó las directrices para el uso de sistemas de inteligencia artificial, aplicables a magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

El ministro de la Corte Víctor Ríos valoró el potencial de la inteligencia artificial dentro del sistema judicial, especialmente como apoyo en tareas técnicas.

Señaló que en un conflicto judiciales la inteligencia artificial resulta ser una herramienta “muy importante”, por lo que recomienda su uso.

“En el ámbito judicial, hay países en donde ya tienen a jueces robots con IA para resolver cuestiones sencillas como pasar en rojo el semáforo. Ahora, en los conflictos judiciales entre dos personas, obviamente, el uso de la IA es muy importante”, sostuvo.

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El límite: la contextualización de los casos

No obstante, advirtió que uno de los principales problemas de la inteligencia artificial es su incapacidad para contextualizar los casos concretos, una tarea que -enfatizó- sigue siendo exclusiva del juez.

“Yo, como ministro, hace dos años dije a los relatores que usen la Inteligencia Artificial. Ahora, el problema está en que, como es una gran base de datos, el problema que tiene es la contextualización. La cuestión concreta, particular, no puede resolver porque no tiene todos los datos”, mencionó.

En ese sentido, explicó que corresponde al magistrado analizar el contexto y determinar la aplicación de la justicia en cada caso.

Riesgos de sesgo y necesidad de transparencia

Ríos también resaltó que la IA, en su naturaleza de recopilador de información, tiene el “sesgo” de la fuente, por lo que remarcó que debe haber una intervención humana.

Asimismo, subrayó la importancia de la transparencia en su uso dentro del sistema judicial. Resaltó que lo que se recomienda es hacer constar que se utilizó la inteligencia artificial por una cuestión de "honestidad intelectual".

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“Lo que busca la Corte es que no se delegue en el algoritmo la resolución de los casos judiciales porque la Constitución dice que tiene que resolver un ser humano el caso. Podés usar como herramienta de recopilación de datos, de lectura de jurisprudencia y todo, pero la resolución debe ser producto de un razonamiento de un juez humano”, sostuvo.

Ríos explicó que la decisión de la Corte no responde a un caso puntual, sino a un debate actual que atraviesa a los sistemas judiciales en distintos países.