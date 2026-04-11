Arnoldo Wiens dispara contra Santiago Peña y lo acusa de inútil ante la crisis del país

El evento fue realizado en la noche de ayer viernes en el salón Azucena Eventos de esta ciudad, donde estuvieron presentes el precandidato a la presidencia de la República de la disidencia, Arnoldo Wiens; el senador de la Nación, Mario Varela; el precandidato para la intendencia de Coronel Oviedo, Roly Gaona, y otras autoridades de esta localidad.

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Se tenía previsto la presencia del expresidente de la Republica, Mario Abdo Benítez, pero al final no apareció en el evento político. Los oradores alegaron problemas personales que imposibilitaron su presencia.

Durante su discurso, Arnoldo Wiens dijo que la crisis actual del país es culpa de los grandes inoperantes que fungen de economistas: quien hoy es presidente de la República (Santiago Peña) y un general que declaró la economía de guerra (Carlos Fernández Valdovinos), que abandonó el cargo en una huida cobarde. Señaló que son una manga de inútiles, manga de coimeros y corruptos.

Posteriormente, fue consultado sobre el gasto millonario que hará el gobierno de USD 1,5 millones con influencers para promocionar los supuestos logros del gobierno; Wins indicó que están gastando en todo para perseguir a los que no están alineados con el gobierno y que es una de las pocas cosas que saben, pero hay muchas más de esas.

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Indicó que en Honor Colorado hay falta de liderazgo y que Santiago Peña no es un líder, “es un títere y que es un inútil”, por eso el país está en tan mala situación. Aseguró que tiene mayoría en el Congreso, todo tiene el apoyo y las herramientas para solucionar el problema del país, pero que Santiago Peña está en otra.

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Añadió que se requiere de manera urgente corregir el rumbo del país.