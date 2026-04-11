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11 de abril de 2026 - 21:20

Entre recuerdos y afectos, Benito Ulpiano alcanza los 100 años con una vida marcada por el trabajo y la familia

Benito Ulpiano Salinas junto a un pastel decorado con el número 100, rodeado de su familia.
Benito Ulpiano Salinas celebró sus 100 años rodeado del cariño de amigos y familiares en un entorno festivo.Gentileza

AYOLAS. Benito Ulpiano Salinas celebró este sábado sus 100 años de vida rodeado del cariño de sus seres queridos, en un emotivo encuentro que tuvo lugar en la sede social de Jubilados Bancarios en Asunción. La jornada estuvo marcada por la alegría, los recuerdos y el reconocimiento a una vida extensa y llena de experiencias, compartida junto a familiares y allegados que se dieron cita para acompañarlo en una fecha tan significativa.

Por Miguel Ángel Rodríguez

En el marco de la celebración, sus hijos organizaron un almuerzo especial en honor al centenario, reuniendo también a nietos, amigos y vecinos del agasajado.

Benito Ulpiano nació en la colonia San Pablo, distrito de San Ignacio Guazú, Misiones, y a lo largo de su vida formó una numerosa familia. Estuvo casado con quien en vida fue Manuela Díaz, con quien tuvo seis hijos: Asunción, Rutilio, Severiano, Ángela, Roque y Vidal, estos dos últimos ya fallecidos.

Durante el encuentro, los presentes compartieron anécdotas y destacaron la trayectoria de vida del homenajeado.

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El homenajeado también es recordado por su aporte al desarrollo de importantes obras en el país. Fue uno de los primeros topógrafos al servicio de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), participando en 1979 en los trabajos iniciales de movimiento de suelos para la construcción de viviendas destinadas a los obreros de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY).

Actualmente, Benito Ulpiano reside en el barrio Herrera, desde donde sigue recibiendo el afecto de su familia y de quienes valoran su legado. La celebración se extendió durante varias horas en un ambiente de unión y gratitud.

Sus familiares resaltaron la importancia de compartir este momento único junto a él.

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