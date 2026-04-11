Tras fatal accidente, estudiantes de la UNA exigen la readecuación peatonal de la ruta Mcal. Estigarribia

Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) reiteraron su pedido al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para mejorar las condiciones de seguridad vial sobre la ruta Mariscal Estigarribia, tras el trágico accidente que costó la vida a una estudiante universitaria.

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El hecho, ocurrido el pasado jueves, involucró a dos estudiantes y dejó como saldo el fallecimiento de una de una estudiante, quien fue embestida en dos ocasiones por dos vehículos. Sus compañeros sostienen que la tragedia pudo haberse evitado con medidas básicas de ordenamiento del tránsito.

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Dalila Jazmín Noguera, miembro del Consejo Universitario de la UNA, lamentó lo ocurrido y afirmó que la comunidad estudiantil ya había advertido en reiteradas ocasiones sobre los riesgos en la zona.

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"Fue un accidente totalmente evitable. Nosotros como estudiantes ya presentamos muchísimos proyectos en beneficio de los estudiantes al MOPC para el mejoramiento del espacio peatonal, pero no hemos obtenido respuestas", expresó.

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Según explicó, uno de los principales problemas es la escasa cantidad de semáforos sobre la citada arteria. Indicó que solo existen dos en las inmediaciones del Campus de la UNA. Uno en la zona de la avenida Del Agrónomo y otro a unos 150 metros del campus universitario, lo que resulta insuficiente para ordenar el tránsito en un área de alta circulación peatonal.

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Asimismo, denunció la falta de señalización en puntos clave donde los estudiantes cruzan diariamente, como en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) y la Facultad de Ciencias Veterinarias (FVC). “No están señalizadas las zonas donde transitan los peatones, pese a que son sectores de intenso movimiento estudiantil, y tampoco hay paradas obligatorias de buses, los choferes no su suben o te bajan donde quieren”, subrayó.

Otro de los reclamos apunta al deterioro del puente peatonal existente. Noguera afirmó que la estructura se encuentra alejada del acceso principal y en malas condiciones. “El puente está rodeado de cables y cuando llueve los estudiantes evitan usarlo por temor a una descarga eléctrica”, señaló.

La representante estudiantil también cuestionó las obras inconclusas vinculadas al fallido proyecto del Metrobús durante el gobierno de Horacio Cartes. “Desde entonces tenemos que convivir con bloques de hormigón en medio de la ruta Mcal. Estigarribia que no cumplen ninguna función”, criticó.

Finalmente, mencionó la presencia de una caseta de la Patrulla Caminera en las cercanías, cuya función —según denunció— no estaría enfocada en la seguridad de los peatones. Los estudiantes insisten en que se prioricen medidas concretas para evitar nuevas tragedias en la zona.