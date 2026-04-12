“Mafia de los pagarés”: víctimas volverán a marchar este lunes

La movilización de las víctimas de la “Mafia de los pagarés” está prevista para las 09:00 frente al Palacio de Justicia de Asunción, desde donde partirá una marcha que recorrerá distintas instituciones vinculadas al sistema judicial.

El itinerario incluye paradas en la Fiscalía Barrial Nº 1 y el Juzgado de la Encarnación, para luego retornar al punto de inicio, donde se realizará un acto de cierre.

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Denuncian falta de avances en la causa

La organización sostiene que existe una falta de resultados concretos en la investigación y en el enjuiciamiento de los presuntos responsables de la denominada “mafia de los pagarés”.

Según el comunicado, se trata de una estafa de gran escala que habría perjudicado a miles de ciudadanos.

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Exigen sanciones y reformas

Entre los principales reclamos figuran la suspensión de la matrícula de abogados implicados, el castigo a jueces que habrían actuado de forma irregular y el impulso de un eventual juicio político a ministros involucrados.

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Asimismo, solicitan mayor transparencia en la designación de peritos, el traslado de expedientes para su investigación y la implementación de leyes de resarcimiento para las víctimas.

Llamado a la ciudadanía

La Coordinadora instó a la ciudadanía a sumarse a la movilización pacífica para exigir justicia, transparencia institucional y la restitución de la confianza en el sistema judicial.