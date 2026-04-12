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12 de abril de 2026 - 23:47

“Mafia de los pagarés”: víctimas volverán a marchar este lunes

Víctimas de la “mafia de los pagarés” marcharán este lunes para exigir justicia en Asunción.
Víctimas de la “mafia de los pagarés” marcharán este lunes para exigir justicia en Asunción.Gentileza

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés convocó a una marcha pacífica este lunes 13 de abril, en Asunción, para reclamar avances en la investigación y castigo a los responsables de una presunta estafa que afecta a miles de personas.

Por ABC Color

La movilización de las víctimas de laMafia de los pagarés está prevista para las 09:00 frente al Palacio de Justicia de Asunción, desde donde partirá una marcha que recorrerá distintas instituciones vinculadas al sistema judicial.

El itinerario incluye paradas en la Fiscalía Barrial Nº 1 y el Juzgado de la Encarnación, para luego retornar al punto de inicio, donde se realizará un acto de cierre.

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Denuncian falta de avances en la causa

La organización sostiene que existe una falta de resultados concretos en la investigación y en el enjuiciamiento de los presuntos responsables de la denominada “mafia de los pagarés”.

Según el comunicado, se trata de una estafa de gran escala que habría perjudicado a miles de ciudadanos.

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Exigen sanciones y reformas

Entre los principales reclamos figuran la suspensión de la matrícula de abogados implicados, el castigo a jueces que habrían actuado de forma irregular y el impulso de un eventual juicio político a ministros involucrados.

Asimismo, solicitan mayor transparencia en la designación de peritos, el traslado de expedientes para su investigación y la implementación de leyes de resarcimiento para las víctimas.

Llamado a la ciudadanía

La Coordinadora instó a la ciudadanía a sumarse a la movilización pacífica para exigir justicia, transparencia institucional y la restitución de la confianza en el sistema judicial.