Piden a Contraloría exámenes de correspondencia de jueces salpicados en la “mafia de los pagarés”

Los exámenes de correspondencia de la Contraloría General Radical Auténtico son auditorías que comparan los ingresos declarados por funcionarios públicos con su patrimonio real, con el objetivo de detectar inconsistencias o posibles enriquecimientos ilícitos.

En este caso, el Senado apunta a conocer si existen desbalances entre ingresos y bienes de jueces de paz que fueron sumariados o suspendidos en la trama delictiva.

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La resolución del Senado solicita a la Contraloría:

Copia de todos los informes de exámenes de correspondencia

Resultados de auditorías patrimoniales realizadas

Detalles sobre posibles inconsistencias detectadas

El organismo tiene un plazo de 15 días para remitir la documentación requerida, en el marco de lo establecido por la Constitución Nacional.

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Magistrados bajo análisis patrimonial

El pedido incluye a ocho jueces de paz de Asunción vinculados al esquema investigado, quienes ya enfrentaron procesos administrativos:

Gustavo Villalba Báez

Nathalia Garcete Aquino

Analía Cibils Miñarro

Liliana González de Bristot

Víctor Nilo Rodríguez Acosta

Elvira Franco

Gloria Machuca Cardozo

Alejandro Peña Yegros

El foco ahora está puesto en determinar si sus patrimonios guardan relación con sus ingresos legales. El acceso a estos informes podría ser determinante para confirmar o descartar enriquecimiento ilícito, identificar movimientos financieros sospechosos y fortalecer eventuales acciones judiciales o políticas

El Senado aclaró en su resolución aprobada que la información será manejada con estricta confidencialidad y utilizada exclusivamente para la investigación en curso, respetando las normas de protección de datos.