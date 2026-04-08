Piden a Contraloría exámenes de correspondencia de jueces salpicados en la “mafia de los pagarés”

Los exámenes de correspondencia de la Contraloría General Radical Auténtico son auditorías que comparan los ingresos declarados por funcionarios públicos con su patrimonio real, con el objetivo de detectar inconsistencias o posibles enriquecimientos ilícitos.
En este caso, el Senado apunta a conocer si existen desbalances entre ingresos y bienes de jueces de paz que fueron sumariados o suspendidos en la trama delictiva.
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La resolución del Senado solicita a la Contraloría:
- Copia de todos los informes de exámenes de correspondencia
- Resultados de auditorías patrimoniales realizadas
- Detalles sobre posibles inconsistencias detectadas
El organismo tiene un plazo de 15 días para remitir la documentación requerida, en el marco de lo establecido por la Constitución Nacional.
Magistrados bajo análisis patrimonial
El pedido incluye a ocho jueces de paz de Asunción vinculados al esquema investigado, quienes ya enfrentaron procesos administrativos:
- Gustavo Villalba Báez
- Nathalia Garcete Aquino
- Analía Cibils Miñarro
- Liliana González de Bristot
- Víctor Nilo Rodríguez Acosta
- Elvira Franco
- Gloria Machuca Cardozo
- Alejandro Peña Yegros
El foco ahora está puesto en determinar si sus patrimonios guardan relación con sus ingresos legales. El acceso a estos informes podría ser determinante para confirmar o descartar enriquecimiento ilícito, identificar movimientos financieros sospechosos y fortalecer eventuales acciones judiciales o políticas
El Senado aclaró en su resolución aprobada que la información será manejada con estricta confidencialidad y utilizada exclusivamente para la investigación en curso, respetando las normas de protección de datos.