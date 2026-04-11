Cuatreros toman de rehén a trabajadores y roban 40 animales en una estancia de San Pedro

El hecho ocurrió entre las 22:00 y 23:00 en la estancia “Corazón de Jesús”, ubicada a unos 5 kilómetros del casco urbano de Tacuatí, donde los delincuentes concretaron el millonario abigeato. La zona se encuentra dentro del departamento de San Pedro.

Los asaltantes irrumpieron en la vivienda del capataz, a quien maniataron junto a su familia, despojándolo de su arma de fuego y su teléfono celular, bajo amenazas para que guardara silencio. Actuaron con mucha violencia para obtener el total control de los rehenes.

La víctima no logró identificar a los atacantes ni precisar cuántos eran, pero posteriormente escuchó el ingreso de un camión transportador de ganado al predio. Los delincuentes operaron con logística organizada.

Los animales que se encontraban en el corral fueron cargados en el vehículo y los cuatreros abandonaron el lugar con el lote completo sin ser detectados. El golpe se ejecutó entre la noche y madrugada.

Prometen “sitiar la zona”

El hecho fue denunciado en la mañana de hoy ante la Policía Nacional y el Ministerio Público, que ya intervienen en el caso. Se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Viceministro de Seguridad Interna cuenta qué le pidió Peña priorizar

El director de Policía de San Pedro, comisario general Enrique Martínez, informó que se desplegó un importante operativo con unidades de Investigación de Delitos, Antiabigeato, Criminalística y la Montada para dar con los responsables. “Vamos a sitiar la zona”, afirmó.

El abigeato se intensifica en el norte del país, generando creciente preocupación entre productores y autoridades por la frecuencia y violencia de estos hechos.