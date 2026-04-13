Éxito total: más de 700 personas se vacunaron en ABC Color

Desde tempranas horas, la ciudadanía respondió al llamado de la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno realizada en la sede de ABC Color. La jornada, que inició puntualmente a las 08:00 y se cerró a las 15:00, arrojó un balance sumamente positivo, demostrando el compromiso de la población con la inmunización antes de la llegada de las bajas temperaturas.

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Un total de 702 personas acudieron a la sede central del diario para recibir sus dosis. El equipo de salud del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) trabajó intensamente para administrar un total de 640 dosis contra la influenza y 62 dosis contra el neumococo.

Esta concurrencia superó con éxito los registros de la jornada similar realizada en abril de 2025, cuando se había logrado inmunizar a 423 personas. El incremento en la participación refleja una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de prevenir cuadros respiratorios graves.

Vacunación: continúa la Campaña Nacional

Si bien la actividad en la sede de ABC fue una jornada única y exclusiva, las autoridades recordaron que la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno continúa y se extenderá hasta el mes de julio.

Desde PAI indicaron que las vacunas están disponibles en los más de 1.500 puntos del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), distribuidos en todo el territorio nacional, garantizando el acceso gratuito a las vacunas para toda la población.

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Para acceder a la vacuna, solo es necesario presentar la cédula de identidad. En el caso de los menores, se recomienda acudir con su libreta de vacunación para el registro correspondiente.

¿Quiénes deben vacunarse?

La campaña busca proteger especialmente a los grupos considerados de mayor riesgo, aunque las dosis están disponibles para todos los ciudadanos:

Niños: A partir de 3 años en esta primera etapa.

Adultos mayores: Personas de 60 años en adelante.

Grupos de riesgo: Embarazadas (en cualquier etapa de gestación), personas con enfermedades crónicas (diabetes, problemas cardíacos o respiratorios) y trabajadores de servicios esenciales (salud, educación y seguridad).

El Ministerio de Salud dispone de un primer lote de 600 mil dosis contra la influenza de un total de 1.500.000 adquiridas para la inmunización de este año. Además, se cuenta con 30 mil vacunas contra el neumococo, 60.000 dosis disponibles contra el virus sincitial respiratorio y, próximamente, 100 mil vacunas contra el Covid-19.