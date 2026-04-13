Hospital Militar informó estado de paciente tras denuncia de supuesto abandono

El general de brigada Darío Fretes, director del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, brindó detalles del estado de salud del vicesargento 1° Infantería Ever Darío Ferreira Aranda, quien se encontraba preso en Viñas Cue hasta hace poco más de dos semanas hasta que tuvo que ser evacuado al centro médico ante el deterioro de su salud.

De acuerdo a lo señalado por el director del Hospital Militar, desde el 25 de marzo, Ferreira Aranda está ingresado en una sala de internación del servicio de clínica médica. Un especialista neumólogo ordenó la realización de una fibrobroncoscopia, un estudio que permite visualizar la tráquea, bronquios y pulmones.

“La fibrobroncoscopia dio como resultado un tumor que se alojaba en la carina y que se extendía hacia el bronquio fuente derecho e inclusive hacia el bronquio fuente izquierdo. También mencionaba que la base izquierda pulmonar se encontraba totalmente aislada”, explicó Fretes.

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Luego de esto se tomaron varias muestras de anatomía patológica que dieron como resultado “carcinoma mal diferenciado infiltrante de la mucosa respiratoria”, es decir un tumor maligno. Fretes manifestó que se trata de un “bastante mal pronóstico”, teniendo en cuenta la localización, que indica que se trata de un tumor muy agresivo.

“El oncólogo solicitó inmediatamente la inmunohistoquímica, un estudio bastante especializado que nos va a decir a qué tipo de quimioterapia va a responder ese tumor (…) Ese estudio no cubre ningún seguro, ni el Ministerio de Salud, entonces se tuvo que realizar en un laboratorio privado y estamos esperando el resultado para iniciar inmediatamente la quimioterapia”, dijo.

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La autoridad mencionó que el paciente se encuentra en terapia intensiva desde el viernes último tras una descompensación brusca. Luego de unos tratamientos “de rescate”, pudo ser estabilizado y actualmente se encuentra con signos y parámetros estables, respirando por su cuenta con respaldo de oxígeno.

Fretes destacó que desde el ingreso del paciente al hospital el pasado 23 de marzo solo transcurrieron siete días para obtener el diagnóstico y, en ese sentido, explicó que la manifestación de todo tipo de patología neoplásica maligna es muy diferente en cada tipo de paciente y cuando empiezan los síntomas generalmente ya se encuentra en un estadio tres o cuatro, según detalló el profesional.

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La denuncia de los familiares

Días atrás, la familia del vicesargento denunció que autoridades del penar militar habían dilatado su traslado al hospital, lo que habría ocasionado el agravamiento del cuadro que empezó con síntomas respiratorios.

“En enero era que el juzgado ya había solicitado para que él puede ser atendido o internado lo antes posible, pero ahí adentro era el problema, no sé por qué no le querían mandar (...) Él ya se sentía muy mal, cada día y noche tosía, echaba sangre, hay muchos testigos que le vieron cómo él estaba prácticamente padeciendo ahí“, había señalado su hermana Liz Mariela Ferreira en conversación con este medio.