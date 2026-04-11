Familia de militar preso en Viñas Cué denuncia falta de atención médica y pide intervención fiscal

El vicesargento 1° Infantería Ever Darío Ferreira Aranda, quien se econtraba preso en Viñas Cué desde hace poco más de un año, comenzó a presentar problemas de salud a finales de 2025, según el reporte de sus familiares. En ese momento, sus síntomas fueron tratados como un cuadro respiratorio, pero que se fue complicando con el correr de los días pese al tratamiento dentro de la unidad.

Su hermana, Liz Mariela Ferreira, relató que pese al evidente deterioro de la salud de Ever, los responsables del penal no autorizaban el traslado al Hospital Militar para una mejor atención.

“Sinceramente nosotros demasiado mucho procuramos para que él pueda venir al hospital (...) supuestamente ellos no sabían que él estaba así, pero cómo no iban a saber, es imposible. No me cabe en la cabeza cómo no se van a dar cuenta cómo ellos están de salud ahí”, manifestó.

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Liz relató que la familia juntaba dinero para costear los medicamentos del vicesargento que hasta ese momento era tratado dentro de la unidad, primeramente bajo sospecha de padecer tuberculosis, lo cual fue descartado posteriormente, aunque el cuadro seguía agravándose, según explicó.

Finalmente, el pasado 20 de marzo, Ferreira Aranda fue ingresado al Hospital Militar, donde luego de unos estudios se confirmó que el hombre tiene un tumor en el pulmón. Ahora se encuentran a la espera de otros resultados que indiquen si se trata de algo benigno o cancerígeno.

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“En enero era que el juzgado ya había solicitado para que él puede ser atendido o internado lo antes posible, pero ahí adentro era el problema, no sé por qué no le querían mandar (...) Él ya se sentía muy mal, cada día y noche tosía, echaba sangre, hay muchos testigos que le vieron como él estaba prácticamente padeciendo ahí“, señaló Liz.

La mujer relató que el general Nicolás Narváez Retamozo, presidente de la Corte Militar, se presentó en el hospital para interiorizarse de la situación. Supuestamente, dijo que estaba en desconocimiento de la situación del reo, algo que para los familiares no tiene sentido ya que transcurrieron ya más de cuatro meses desde que el paciente enfermó.

“Vino aquí a ofrecerme supuestamente ayuda, no sé cuál es su idea o su intención, pero ya no tiene caso porque la vida de mi hermano no vale esa migaja que me quiere dar, la vida de mi hermano no tiene precio”, expresó.

Liz pidió que el caso de su hermano sea investigado y en ese sentido acercó una denuncia ante la oficina de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Ahora espera que también la Fiscalía tome intervención en el caso.

Lo que dicen desde Viñas Cué

Ante la gravedad de la acusación nos pusimos en contacto con el señalado general Nicolás Narváez, pero este se limitó a decir que no cuenta con autorización para expedirse sobre el tema. El uniformado derivó el asunto a la Dirección de Comunicación del Ministerio de Defensa

Desde esta dependencia remitieron un informe del seguimiento realizado al vicesargento en el penal militar. De acuerdo al escrito, la primera consulta ocurrió el 20 de enero de este año, fecha desde la cual el recluso estaba bajo observación periódica de la médica de la unidad, Nathalia María Arce Ayala, quien ordenó la realización de los estudios.

En ese lapso, Ferreira Aranda también fue observado por otros profesionales en el marco de su tratamiento, entre ellos un médico forense del Poder Judicial y posteriormente el espcecialista neumólogo Diego Benítez Rojas, quien finalmente recomienda la hospitalización, de acuerdo al informe al que tuvimos acceso.

El comunicado institucional destaca que el traslado fue ordenado por la Corte Suprema Militar y en ese sentido niega una omisión o dilación en la atención por parte de la institución hacia el vicesargento y afirma que todas las solicitudes fueron atendidas en tiempo y forma conforme a lo que establecen las normativas.

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