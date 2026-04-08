“Doble vara” en Viñas Cue: denuncian trato desigual entre militar enfermo y entorno de Marset

De acuerdo con el comunicado emitido por el grupo de familiares, el afectado es un vicesargento primero, quien fue recientemente diagnosticado con cáncer y que está recluido en la Penitenciaría de Viñas Cue.

Aseguran que, pese a los reiterados pedidos realizados por su defensa, no habría recibido asistencia médica ni tuvo acceso a estudios clínicos críticos. Según los denunciantes, la falta de atención vulnera derechos básicos y pone en riesgo la vida del suboficial.

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Reclaman “doble vara” en la atención

El comunicado también cuestiona lo que consideran un trato desigual dentro del sistema, al comparar este caso con la atención brindada a Gianina García Troche, la esposa de Sebastián Marcet, quien recibió asistencia “inmediata y preferencial” en reiteradas ocasiones.

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Esta situación fue calificada como una “doble vara” y genera indignación entre quienes exigen igualdad en el acceso a servicios de salud, incluso para personas privadas de libertad.

Exigen intervención de autoridades nacionales

Ante la gravedad del caso, los denunciantes solicitan la intervención urgente del Ministerio de Defensa Nacional y del comando de las Fuerzas Militares.

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Entre los principales reclamos se encuentran:

Garantizar atención médica inmediata y tratamiento adecuado para el suboficial

Investigar la presunta omisión de auxilio

Evitar cualquier tipo de discriminación dentro de la institución militar

“El derecho a la salud no puede ser vulnerado. La vida de un militar vale lo mismo, esté donde esté”, señala el documento.