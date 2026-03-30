En aparatoso operativo llevaron a Gianina García Troche al Hospital Nacional de Itauguá

Gianina García Troche, pareja del presunto capo narco Sebastián Marset está recluida actualmente en la penitenciaría de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada, procesada por los hechos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

La interna fue trasladada esta mañana en un aparatoso operativo hasta el Hospital Nacional de Itauguá para un estudio de electroencefalograma, que le practicaron en el primer piso.

Según los médicos, García llegó a la 08:00 y 20 minutos después abandonó nuevamente el centro asistencial para volver a su lugar de reclusión.

El procedimiento fue ordenado por la jueza de garantías especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, explicaron los profesionales, quienes también explicaron que no tienen conocimiento del porqué o para qué del estudio ya que ellos no manejan el historial médico de la paciente.

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Gianina García Troche fue extraditada de España a Paraguay en mayo del 2025 para ser investigada por el hecho de lavado de dinero, en el marco del operativo A Ultranza PY, que fue el mayor procedimiento ejecutado por las fuerzas de seguridad contra el crimen organizado en nuestro país.

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Jueza rechazó arresto domiciliario de Gianina García Troche

Recientemente los abogados de Gianina García Troche ofrecieron un inmueble en fianza y hasta el uso de tobillera electrónica para que la reclusa de nacionalidad uruguaya acceda al arresto domiciliario en Asunción.

Sin embargo, el viernes último la jueza Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva de la pareja de Marset en las condiciones actuales.

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Los abogados Daniel Garcete y Hugo Núñez solicitaron que su defendida pueda cumplir el arresto domiciliario en la residencia ubicada en Doctor Ricardo Odriozola N° 555 casi Doctor Luis Migone, del Barrio Manorá, Asunción. En este lugar, la pareja del supuesto narcotraficante Sebastián Marset estaría bajo control de la comisaría 10°.