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13 de abril de 2026 - 18:43

IPS inició vacunación de invierno para todo público

Dos mujeres en batas de laburo. Una prepara a la otra para recibir una vacuna, en un ambiente sencillo de atención médica.
Personal de salud del IPS se preparan para la vacunación contra la influenza en un consultorio médico.Gentileza

El IPS inició la vacunación contra la influenza y el neumococo en el Hospital Central, habilitando puestos estratégicos para niños y adultos. Las autoridades recalcan que las dosis son gratuitas y están disponibles para todo público, eliminando la exclusividad para asegurados. En la nota te contamos todos los detalles.

Por Nadia Cano

Desde este lunes 13 de abril, el Instituto de Previsión Social (IPS) inició la Campaña Nacional de Vacunación contra la influenza y neumococo. Las autoridades del Hospital Central han enfatizado como dato clave que la vacunación está abierta a toda la ciudadanía, sin necesidad de ser asegurado de la previsional.

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Cualquier persona interesada en protegerse contra las enfermedades respiratorias estacionales puede acudir a los puestos habilitados portando únicamente su documento de identidad.

Puestos y horarios de atención

Para garantizar la fluidez del proceso, el hospital ha organizado la atención según grupos etarios en el Centro de Atención Ambulatoria (CAA):

<b>1. Adultos y Adultos Mayores (Puesto Fijo - Entrada Principal)</b>

Ubicado en la planta baja del CAA, este puesto atiende de lunes a viernes en dos turnos: 07:30 a 11:30 y 13:30 a 17:00.

  • Influenza: Para población de 15 años en adelante.
  • Neumococo 23: Exclusiva para adultos de 60 años o más.
Persona concentrada en llenar jeringa con vacuna, en ambiente médico, rodeada de viales y jeringas.
Personal de enfermería en una sala de vacunación prepara una jeringa con vacuna contra la influenza.

<b>2. Pediatría (Vacunatorio Bloque A)</b>

Ubicado en el pabellón de pediatría, con un horario extendido de lunes a viernes de 07:00 a 17:00 y los sábados de 07:00 a 11:30.

  • Influenza: Niños de 3 a 15 años.
  • Nirsevimab: Inmunización contra el Virus Sincitial Respiratorio para bebés nacidos entre noviembre de 2025 y julio de 2026, y niños de hasta 24 meses con indicación cardiológica.

Requisitos importantes

Aunque el servicio es gratuito y universal (para asegurados y no asegurados), el personal de salud recuerda que para la inmunización de menores de edad es obligatorio presentar:

  1. Cédula de Identidad del niño/a.
  2. Libreta de Vacunación para el registro correspondiente.

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Con la llegada de los primeros frentes fríos, las autoridades sanitarias instan a la población a no postergar la inmunización, recordando que las vacunas son la herramienta más eficaz para prevenir cuadros graves y hospitalizaciones por complicaciones respiratorias.