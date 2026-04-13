IPS inició vacunación de invierno para todo público

Desde este lunes 13 de abril, el Instituto de Previsión Social (IPS) inició la Campaña Nacional de Vacunación contra la influenza y neumococo. Las autoridades del Hospital Central han enfatizado como dato clave que la vacunación está abierta a toda la ciudadanía, sin necesidad de ser asegurado de la previsional.

Lea más: Salud Pública inicia vacunación de invierno: todo lo que tenés que saber

Cualquier persona interesada en protegerse contra las enfermedades respiratorias estacionales puede acudir a los puestos habilitados portando únicamente su documento de identidad.

Puestos y horarios de atención

Para garantizar la fluidez del proceso, el hospital ha organizado la atención según grupos etarios en el Centro de Atención Ambulatoria (CAA):

<b>1. Adultos y Adultos Mayores (Puesto Fijo - Entrada Principal)</b>

Ubicado en la planta baja del CAA, este puesto atiende de lunes a viernes en dos turnos: 07:30 a 11:30 y 13:30 a 17:00.

Influenza: Para población de 15 años en adelante.

Neumococo 23: Exclusiva para adultos de 60 años o más.

<b>2. Pediatría (Vacunatorio Bloque A)</b>

Ubicado en el pabellón de pediatría, con un horario extendido de lunes a viernes de 07:00 a 17:00 y los sábados de 07:00 a 11:30.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Influenza: Niños de 3 a 15 años.

Nirsevimab: Inmunización contra el Virus Sincitial Respiratorio para bebés nacidos entre noviembre de 2025 y julio de 2026, y niños de hasta 24 meses con indicación cardiológica.

Requisitos importantes

Aunque el servicio es gratuito y universal (para asegurados y no asegurados), el personal de salud recuerda que para la inmunización de menores de edad es obligatorio presentar:

Cédula de Identidad del niño/a. Libreta de Vacunación para el registro correspondiente.

Lea más: Éxito total: más de 700 personas se vacunaron en ABC Color

Con la llegada de los primeros frentes fríos, las autoridades sanitarias instan a la población a no postergar la inmunización, recordando que las vacunas son la herramienta más eficaz para prevenir cuadros graves y hospitalizaciones por complicaciones respiratorias.