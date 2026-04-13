Mafia de los pagarés: piden suspensión de matrículas de abogados

La Coordinadora de Víctimas de la denominada “mafia de los pagarés” se presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para denunciar lo que califica como un sistema judicial viciado, que estaría afectando a miles de familias mediante procesos de cobro considerados irregulares.

El vocero del grupo, Pedro Coronel, sostuvo que la Corte Suprema tiene una responsabilidad directa en el control del sistema de justicia y la señaló como “responsable absoluta” de la situación denunciada.

Coronel afirmó que existirían irregularidades en el funcionamiento de juzgados de paz y procesos ejecutivos vinculados a pagarés, lo que habría derivado —según la organización— en embargos y pérdidas patrimoniales de personas trabajadoras y sectores vulnerables.

Asimismo, cuestionó la falta de respuestas institucionales y sostuvo que algunos sectores del sistema judicial podrían estar protegiendo a los presuntos responsables del esquema denunciado.

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Movilización y reclamos ante la ciudadanía

La Coordinadora anunció una serie de acciones de protesta para este lunes, que incluyen una movilización con marcha y paradas simbólicas frente a la Fiscalía barrial y el juzgado de La Encarnación.

El objetivo, según explicaron, es visibilizar las supuestas irregularidades en investigaciones y peritajes relacionados con estos casos, además de exigir mayor transparencia en los procesos judiciales.

Exigen suspensión de embargos y revisión de procesos

En su manifiesto, la organización pidió a la Corte Suprema la suspensión inmediata de los embargos ejecutivos vinculados a los pagarés cuestionados, al considerar que se originan en procesos presuntamente irregulares.

También solicitaron la intervención de juzgados señalados en las denuncias y la revisión de causas que habrían derivado en la retención de fondos y el despojo de bienes.

Uno de los puntos centrales del reclamo es la exigencia de suspensión de matrículas profesionales de abogados presuntamente involucrados en estos procesos.

“Pedimos la cancelación inmediata de las matrículas de estos abogados que han cometido injusticias”, expresó Coronel, al sostener que la Corte debe garantizar que no continúen ejerciendo.

Agenda política y advertencia a la Corte

Además, el dirigente advirtió que, de no obtener respuestas, la organización insistirá en impulsar un pedido de juicio político contra autoridades judiciales, a quienes responsabilizan por la falta de acción.

La Coordinadora anunció también una reunión con asesores de la Cámara de Diputados para este mediodía, con el objetivo de avanzar en sus reclamos institucionales y en el estudio del juicio político.

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El grupo advirtió que la falta de respuestas por parte de la Corte Suprema implicaría, a su criterio, un incumplimiento de compromisos en materia de derechos humanos y protección ciudadana.