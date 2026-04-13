Médicos estarían ejerciendo como especialistas sin serlo en el Hospital Distrital de Santa Rosa, Misiones

La licenciada Gloria Penayo señaló que, en el marco de una investigación que realizó desde 2024, tras el fallecimiento de su madre a raíz de una supuesta negligencia médica que aún no fue resuelto, pudo acceder a datos preocupantes. La indagación se inició luego de conocer que los cuatro profesionales que atendieron a su madre no contaban con residencia médica, lo que motivó una revisión más amplia sobre la situación del plantel médico del hospital.

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Durante las averiguaciones realizadas a través del portal de información pública, detectó que 18 profesionales no tendrían residencia clínica, según datos del Ministerio de Salud Pública y la Comisión Nacional de Residencias Médicas (Conarem). Asimismo, denunció que en la página oficial del hospital en la red social Facebook, médicos sin especialidad figuran como especialistas en áreas como pediatría, diabetología y clínica médica, lo que contradice registros oficiales.

“Este tipo de situaciones puede inducir a un error de diagnóstico o a un diagnóstico tardío, incluso poniendo en riesgo la vida de las personas, porque esos médicos no están capacitados como especialistas”, expresó Penayo.

Agregó que la gravedad del caso radica en que el hospital publicita especialistas que no tiene, lo que podría configurar delitos como ejercicio indebido de la medicina y usurpación de funciones por parte de los profesionales involucrados.

Además, dijo, podría existir un mal desempeño de funciones por parte del director de la Octava Región Sanitaria de Misiones, doctor José María Méreles, y de la directora del Hospital Distrital de Santa Rosa, doctora Sara Ramírez. Indicó que ambos, en su rol de contralores, no pueden alegar desconocimiento de la situación, ya que ellos mismos publican informaciones y conocen la condición real de los médicos.

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“Acá no se habla únicamente de una irregularidad administrativa, se habla de vidas humanas, de peligro de muerte”, remarcó.

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El hecho fue denunciado ante la Fiscalía de Santa Rosa, la Junta Municipal y el intendente de la comunidad, Rubén Jacquet (PLRA), quien además se desempeña como presidente del Consejo Local de Salud. La denunciante espera que las instituciones correspondientes investiguen el caso y determinen responsabilidades ante la gravedad de las acusaciones realizadas.

Por su parte, el titular de la Octava Región Sanitaria, José Méreles, manifestó que Penayo debe demostrar sus afirmaciones respecto a las especialidades médicas. Señaló que en los últimos tiempos el Hospital de Santa Rosa incorporó más especialistas a través de pasantías rurales, que permiten a los profesionales ampliar su experiencia antes de establecerse de manera definitiva en el sistema de salud.

Indicó además que en el hospital trabajan cinco médicos generales con amplia experiencia, quienes no realizan funciones en pediatría y se desempeñan en el área de adultos, siempre acompañados por especialistas. Destacó que la pediatría es un área sensible que requiere profesionales capacitados, como especialistas en pediatría o médicos de familia, quienes cuentan con formación integral para atender diversas áreas de la salud.

Finalmente, Méreles indicó que el caso relacionado con la madre de Penayo está cerrado para el Ministerio de Salud y el IPS, y consideró falsas las afirmaciones de la denunciante. Añadió que en Santa Rosa se redujeron los inconvenientes en la atención médica en los últimos tiempos debido a la incorporación de un mayor número de especialistas en el hospital distrital.

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