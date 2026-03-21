Con duras críticas al Gobierno Nacional, Rubén Jacquet lanzó su precandidatura a la intendencia de Santa Rosa

Con la presencia del precandidato a la presidencia de la República del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto; del diputado roseño por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Arnaldo Valdez; y de las diferentes autoridades partidarias Liberales, Encuentro Nacional y Partido Revolucionario Febrerista, el actual intendente de Santa Rosa, Misiones, Rubén Jacquet, realizó la presentación oficial de su precandidatura para la reelección de dicha Municipalidad.

Durante su presentación, Jacquet lanzó duras críticas hacia la administración del presidente de la República, Santiago Peña, a quien señaló que con su gente está desviando los recursos del país, quebrándolo y dejando millones de deudas a los proveedores.

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“Hoy nuestra querida nación paraguaya está en quiebra y se le debe a todos. El Estado paraguayo tiene las arcas vacías, con millones adeudados a las empresas viales y a las farmacéuticas, y la situación del país es crítica. Esta gente está desviando los recursos del país, y por eso necesitamos generar un cambio para que nuestros hijos y nietos puedan y quieran seguir viviendo en nuestro querido Paraguay”, dijo

Rubén Jacquet está buscando la reelección en este distrito de Misiones por cuarta ocasión, ya que el mismo fue intendente en los periodos 2001-2006 y 2006-2010, y fue electo nuevamente para el periodo 2021-2026.

Denuncia en contra de su administración

La concejal municipal de la bancada de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Romi Ruggeri, realizó en reiteradas ocasiones denuncias en contra de la administración de Rubén Jacquet en este periodo.

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Una de ellas es por posible hecho de corrupción en obras de la ampliación del tinglado municipal, financiada con recursos de royalties y que tiene una inversión de G. 581.443.178.

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Según la denuncia, la edil pudo observar varias irregularidades en dicha obra, y que la adjudicación inicial fue de G. 415.300.000, pero que fue ampliada a través de adendas. También se menciona que llamativamente se realizaron pagos pese a que la obra estaba paralizada.

Otra de las denuncias hecha por la misma edil señala que, por falta de gestión del intendente, no se construyó un puente que están solicitando los pobladores de la compañía Santa Lucía de este distrito desde hace varios años. Estas son algunas de las denuncias que tiene la administración de Rubén Jacquet en el distrito de Santa Rosa, donde está buscando la reelección.