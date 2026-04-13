Solidaridad en Ybycuí: buscan ayudar a víctima de incendio

La vivienda afectada, de material cocido, pertenece a Alfredo Orue Prieto, de 47 años, quien sufrió lesiones a consecuencia del siniestro y tuvo que ser derivado para una mejor atención médica. Se presume que un cortocircuito habría ocasionado el incendio. El hombre, quien vive solo, fue sorprendido por las llamas mientras dormía.

Un vecino del lugar, Luis Medina, logró rescatarlo luego de percatarse de que la vivienda se estaba incendiando. La víctima sufrió quemaduras en piernas, brazos y tórax. Pobladores comentaron que fueron ellos mismos quienes tuvieron que socorrerlo, ya que ni bomberos ni efectivos policiales acudieron inicialmente para trasladarlo hasta el Hospital Distrital local.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 16ª local, el hecho ocurrió el domingo último, en horas de la madrugada, tras una alerta recibida a través del Sistema de Emergencias 911. Personal policial acudió al lugar, donde vecinos ya habían auxiliado a la víctima, trasladándola inicialmente al Hospital Distrital de Ybycuí.

Posteriormente, debido a la gravedad de su estado, fue derivado en ambulancia hasta el Hospital Regional de Paraguarí, donde permanece internado. Bomberos Voluntarios de Ybycuí también intervinieron para sofocar el fuego, que dejó cuantiosos daños materiales y redujo la vivienda prácticamente a cenizas.

Lea más: Video: incendio consume tanque que abastecía de agua a familias y a una escuela de comunidad rural en Belén

<b>Campaña solidaria</b>

Ante esta situación, familiares, vecinos y miembros de la comunidad impulsan una campaña solidaria para ayudar al afectado, tanto en su recuperación como en la reconstrucción de su hogar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Incendio consume casillas de ventas en Ciudad del Este

Se solicita la colaboración de la ciudadanía con donaciones económicas, materiales de construcción, ropas y alimentos, a fin de brindar apoyo en este difícil momento. Las personas que deseen ayudar pueden comunicarse con Zunilda Duarte Duarte al 0985 635761.