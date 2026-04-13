Nacionales
13 de abril de 2026 - 09:48

Solidaridad en Ybycuí: buscan ayudar a víctima de incendio

Espacio interior devastado por un incendio, con mobiliario quemado y paredes carbonizadas.
Un incendio destruyó el hogar de un trabajador en Ybycuí, quien también sufrió quemaduras y requiere ayuda.Emilce Ramírez

YBYCUÍ. Un poblador del asentamiento Che Pueblo Porã I resultó con quemaduras y se encuentra internado en el Hospital Regional de Paraguarí, tras el incendio que consumió totalmente su vivienda. Los vecinos se están organizando para reconstruir la casa y colaborar con su tratamiento y recuperación.

Por Emilce Ramírez

La vivienda afectada, de material cocido, pertenece a Alfredo Orue Prieto, de 47 años, quien sufrió lesiones a consecuencia del siniestro y tuvo que ser derivado para una mejor atención médica. Se presume que un cortocircuito habría ocasionado el incendio. El hombre, quien vive solo, fue sorprendido por las llamas mientras dormía.

Un hombre fue rescatado por vecinos tras sufrir quemaduras en un incendio domiciliario.
Un hombre fue rescatado por vecinos tras sufrir quemaduras en un incendio domiciliario.

Un vecino del lugar, Luis Medina, logró rescatarlo luego de percatarse de que la vivienda se estaba incendiando. La víctima sufrió quemaduras en piernas, brazos y tórax. Pobladores comentaron que fueron ellos mismos quienes tuvieron que socorrerlo, ya que ni bomberos ni efectivos policiales acudieron inicialmente para trasladarlo hasta el Hospital Distrital local.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 16ª local, el hecho ocurrió el domingo último, en horas de la madrugada, tras una alerta recibida a través del Sistema de Emergencias 911. Personal policial acudió al lugar, donde vecinos ya habían auxiliado a la víctima, trasladándola inicialmente al Hospital Distrital de Ybycuí.

Posteriormente, debido a la gravedad de su estado, fue derivado en ambulancia hasta el Hospital Regional de Paraguarí, donde permanece internado. Bomberos Voluntarios de Ybycuí también intervinieron para sofocar el fuego, que dejó cuantiosos daños materiales y redujo la vivienda prácticamente a cenizas.

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<b>Campaña solidaria</b>

Ante esta situación, familiares, vecinos y miembros de la comunidad impulsan una campaña solidaria para ayudar al afectado, tanto en su recuperación como en la reconstrucción de su hogar.

La comunidad de Ybycuí se moviliza para ayudar a una víctima de incendio que resultó herida en su vivienda.
La comunidad de Ybycuí se moviliza para ayudar a una víctima de incendio que resultó herida en su vivienda.

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Se solicita la colaboración de la ciudadanía con donaciones económicas, materiales de construcción, ropas y alimentos, a fin de brindar apoyo en este difícil momento. Las personas que deseen ayudar pueden comunicarse con Zunilda Duarte Duarte al 0985 635761.