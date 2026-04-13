Varias zonas se encuentran sin energía esta mañana

Ciudadanos de varios puntos del departamento Central reportan la falta de electricidad desde las 2:00 de este lunes. Uno de los puntos más afectados es Mariano Roque Alonso, puesto que toda la ruta PY03 se encuentra sin energía eléctrica, desde el desvío a Remanso hasta Loma Pytã.
El apagón persiste por todo el tramo de la avenida Primer Presidente, hasta el acceso a la avenida Costanera Norte.
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En todo ese trayecto, cientos de personas sufren intentando cruzar y se amontonan en los pasos peatonales con linternas de celulares pidiendo paso a los conductores. También se observa acumulación de pasajeros de transporte público en las paradas, también iluminadas por linternas de teléfonos.
Nula cobertura policial
Pese a la peligrosidad de la situación, no se observa un solo agente de tránsito municipal, de la Caminera o la Policía Nacional, por lo que se ocasiona un caos vehicular de varios kilómetros.
También se reportaron apagones en Barrio Obrero, Pettirossi, Santísima Trinidad y otras zonas de Asunción, al igual que San Lorenzo, según los reclamos en redes sociales.
Hasta el momento, la ANDE no ha emitido ningún comunicado al respecto y desde prensa indican que están relevando los informes.
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