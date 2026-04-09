ABC en el Este
09 de abril de 2026 - 17:32

Teletón lanza la décima edición de La Comilona de Alto Paraná: será el 19 de abril en Ciudad del Este

La presentación del evento gastronómico fue esta mañana en el predio de la Gobernación de Alto Paraná, en Ciudad del Este.
La presentación del evento gastronómico fue esta mañana en el predio de la Gobernación de Alto Paraná, en Ciudad del Este.

La Fundación Teletón presentó oficialmente la décima edición de “La Comilona de Alto Paraná”, uno de los eventos solidarios y gastronómicos más emblemáticos de la región. La actividad está programada para el domingo 19 de abril, desde las 9:00, en el patio de la Gobernación de Ciudad del Este.

Por ABC Color

Durante el acto de lanzamiento de “La Comilona de Alto Paraná”, que reunió a autoridades locales y departamentales, así como a directivos y equipos de la organización, se destacó el crecimiento sostenido del evento. Este año ya se confirmaron 60 stands gastronómicos y la meta es alcanzar los 65.

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El anuncio estuvo encabezado por Víctor Ibarrola, director ejecutivo de Teletón, junto a María Luisa Arce, directora de los Centros de Rehabilitación Integral, y Renata Medrano, encargada de empresas y marcas con responsabilidad social. También participaron voluntarios, equipos de comunicación y el emblemático personaje Dragoncín.

La jornada promete una experiencia completa para toda la familia, con espectáculos artísticos en vivo, actividades recreativas para niñas y niños y un espacio pet friendly. Además, el público podrá disfrutar de una amplia variedad de platos: desde asados tradicionales y pastas artesanales hasta propuestas internacionales como cocina árabe, coreana, japonesa y brasileña.

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El menú incluirá también paellas, mariscos, chupín de pescado y distintos guisos, muchos de los cuales comienzan a prepararse desde la noche anterior.

Uno de los momentos más emotivos de la presentación fue el reconocimiento a los 10 años de la Comilona. Christopher López, acompañado por su tía Venus Miranda, presentó una caja simbólica con globos, fotografías y mensajes que reflejan el camino recorrido en esta década.

La diversidad gastronómica estará representada por municipios y organizaciones como el Festival de la costilla del Naranja, el tradicional cerdo al rolete de Iruña preparado por el chef Douglas Müller, y el ternerón entero de Jepopyhy. También participarán entidades como APAMAP, ASO TEA, CODELESTE, Team Paraná, CODEFRAN, la Cámara de Empresas, la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este y universidades.

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Las entradas en preventa ya están disponibles desde G. 50.000, y quienes deseen sumarse con stands aún pueden inscribirse contactando a la organización.