Teletón lanza la décima edición de La Comilona de Alto Paraná: será el 19 de abril en Ciudad del Este

Durante el acto de lanzamiento de “La Comilona de Alto Paraná”, que reunió a autoridades locales y departamentales, así como a directivos y equipos de la organización, se destacó el crecimiento sostenido del evento. Este año ya se confirmaron 60 stands gastronómicos y la meta es alcanzar los 65.

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El anuncio estuvo encabezado por Víctor Ibarrola, director ejecutivo de Teletón, junto a María Luisa Arce, directora de los Centros de Rehabilitación Integral, y Renata Medrano, encargada de empresas y marcas con responsabilidad social. También participaron voluntarios, equipos de comunicación y el emblemático personaje Dragoncín.

La jornada promete una experiencia completa para toda la familia, con espectáculos artísticos en vivo, actividades recreativas para niñas y niños y un espacio pet friendly. Además, el público podrá disfrutar de una amplia variedad de platos: desde asados tradicionales y pastas artesanales hasta propuestas internacionales como cocina árabe, coreana, japonesa y brasileña.

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El menú incluirá también paellas, mariscos, chupín de pescado y distintos guisos, muchos de los cuales comienzan a prepararse desde la noche anterior.

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Uno de los momentos más emotivos de la presentación fue el reconocimiento a los 10 años de la Comilona. Christopher López, acompañado por su tía Venus Miranda, presentó una caja simbólica con globos, fotografías y mensajes que reflejan el camino recorrido en esta década.

La diversidad gastronómica estará representada por municipios y organizaciones como el Festival de la costilla del Naranja, el tradicional cerdo al rolete de Iruña preparado por el chef Douglas Müller, y el ternerón entero de Jepopyhy. También participarán entidades como APAMAP, ASO TEA, CODELESTE, Team Paraná, CODEFRAN, la Cámara de Empresas, la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este y universidades.

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Las entradas en preventa ya están disponibles desde G. 50.000, y quienes deseen sumarse con stands aún pueden inscribirse contactando a la organización.