Como Nenecho, Bello mantiene deuda con asociación de funcionarios, denuncian

Miembros de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Asunción (Afuma) se manifestaron este martes frente a la oficina del intendente, Luis Bello (ANR-cartista). Denuncian que, al igual que su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), Bello mantiene la práctica de descontar aportes de sus salarios sin transferirlos a la asociación. Esta situación afecta a 3.600 socios, cuyos beneficios sociales se encuentran bloqueados por falta de fondos.

Javier Insfrán, vocero de los funcionarios, detalló que la mora acumulada entre diciembre y marzo alcanzó niveles críticos para los trabajadores. “Con eso, el atraso llegó a G. 6.000 millones”, afirmó. Señaló que del préstamo del año pasado solo se pagó una parte de la deuda. Según el vocero, la administración prometió pagos tras Semana Santa, pero nunca se concretaron, agotando la paciencia de los trabajadores.

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Los descuentos por créditos y farmacias se realizan puntualmente, pero el dinero no llega a su destino, impidiendo la compra de medicinas. “¿Dónde está la plata? Porque para mí que en algún lugar estará nuestro dinero guardado”, cuestionó Insfrán. Los funcionarios califican esta práctica como una “apropiación” indebida que pone en riesgo incluso la salud de sus familiares enfermos.

Además de la crisis financiera, los socios denuncian amedrentamientos y amenazas para evitar que se sumen a las medidas de fuerza. Sospechan que los fondos retenidos podrían estarse utilizando para financiar campañas políticas o generar intereses personales de forma irregular. Ante las promesas incumplidas, los empleados municipales aseguran que continuarán con las manifestaciones pacíficas hasta recuperar su dinero.

Afuma: práctica de Nenecho

Al menos desde enero de 2025, agremiados de Afuma vienen reclamando esta situación, que fue acumulándose durante la gestión de Rodríguez. A inicios del año pasado, habían reclamado que Nenecho debía más de G. 9.000 millones.

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En enero de este año, Afuma había reportado que la deuda de 2025 había trepado hasta los G. 14.000 millones, de los cuales, con el préstamo de corto plazo contraído por Bello en diciembre, se había pagado la mitad.

Tras ese pago, habían quedado pendientes todavía G. 1.000 millones, parte de la deuda de diciembre, a lo que se sumaron casi G. 5.000 millones de enero, febrero y marzo.