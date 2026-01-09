Con préstamo, Bello pagó mayoría de deudas de Nenecho, pero acumula intereses vencidos de bonos

Víctor Rivas, director de Hacienda de la Municipalidad de Asunción, dijo que el intendente Luis Bello (ANR-cartista), ya honró la mayoría de los compromisos financieros que prometió pagar con el préstamo de G. 184.000 millones (US$ 28 millones) que le aprobó la Junta Municipal. El crédito, calificado de ilegal por la oposición, fue obtenido bajo la figura del déficit temporal de caja, a dos meses de plazo y con un fideicomiso sobre la recaudación como garantía de pago.

Pese a esto, el funcionario declaró el martes a ABC que seguía pendiente el pago de G. 15.123 millones, correspondiente a intereses vencidos de la deuda de bonos, que sería pagada “dentro de este mes de enero”. Rivas agregó que trabajan en la reestructuración de esa deuda, heredada del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).

Carlos Pereira, interventor de la gestión de Nenecho, reportó en su informe final que hasta el mes de julio, la comuna acumuló una deuda vencida de casi G. 50.100 millones, correspondientes a intereses de los bonos G6, G8 y G9. La administración Bello, acumuló además otras dos cuotas vencidas en noviembre y diciembre, por G. 30.330 millones.

Pereira confirmó el desvío de G. 512.000 millones de los bonos G8, que debían ser para obras y se usaron en gastos corrientes (salarios). Señaló que, con la complicidad de una mayoría en la Junta, entre ellos el actual intendente, Rodríguez incurrió en “terribles prácticas ilegales” como la utilización de una "cuenta única“. Nenecho empezó 4 de las 8 obras que prometió, no terminó ninguna y el dinero ya no existe.

Vence otra cuota

A la ya crítica situación financiera, se suma el próximo vencimiento de otra cuota de los bonos G9, por G. 16.335 millones, el próximo miércoles 14 de enero. De no honrarse esa cuota, antes del vencimiento, la Municipalidad acumularía, solo en intereses vencidos de los bonos, más de G. 96.764 millones.

En los últimos meses de 2025, la calificadora de riesgos Solventa & Riskmétrica volvió a bajar la calificación crediticia de la comuna, de pyB+ a pyB, con tendencia sensible (-), lo que indica una expectativa de mayor riesgo o debilidad en el corto plazo.

En su evaluación, la calificadora citó descalces de caja, falta de liquidez, rigidez presupuestaria, con alta concentración en gastos rígidos, especialmente en servicios personales (salarios) que consumen el 81% de los gastos corrientes.

También se citó el informe negativo de la intervención sobre la administración anterior, en que se dejó constancia de “graves irregularidades administrativas y financieras, especialmente por la utilización de recursos provenientes del endeudamiento público para fines no autorizados”.

Pago de préstamo

Víctor Rivas, director de Hacienda de la Municipalidad, señaló que la recaudación durante los primeros días de enero muestran una respuesta positiva de los contribuyentes.

De confirmarse las proyecciones de la comuna, dijo que ya para la próxima semana contarían con la totalidad de los recursos necesarios para abonar la primera cuota, de G. 58.876 millones, que vence el 30 de enero.

El mecanismo de repago establece que la recaudación de la comuna se deposite automáticamente en una cuenta del fideicomiso hasta completar la totalidad de la cuota. De esta forma, se garantiza la disponibilidad de fondos para cubrir las cuotas bancarias de este mes.

Una vez cancelada la cuota mensual del préstamo, los fondos volverán a estar disponibles para otros programas municipales. El director dijo que confían en que este ciclo financiero normalizará definitivamente las cuentas de la ciudad.

Lo que ya se pagó

Además del desembolso de G. 16.500 millones a la Caja Municipal, y del pago de G. 51.650 millones para el aguinaldo de los funcionarios, Rivas señaló que se destinaron, aproximadamente, G. 31.500 millones al pago de proveedores, para cubrir servicios esenciales de mantenimiento de la ciudad, enfocados en ejes estratégicos como la recuperación vial, la limpieza urbana y el ordenamiento del tránsito.

Asimismo, contó que se cumplió con las organizaciones sociales y cooperativas de funcionarios, que mantenían reclamos vigentes contra la comuna asuncena. Aunque enfatizó que el foco de atención del intendente fue regularizar la situación con estos sectores, admitió que algunos intereses y saldos se terminarán de pagar durante el transcurso de enero.

Afuma reclama casi G. 7.000 millones

Desde la asociación de funcionarios de la comuna, Afuma, señalaron que, pese a la promesa inicial de saldar la deuda con la asociación, de casi G. 14.000 millones, finalmente se les pagó solo G. 7.000 millones. La deuda corresponde a las transferencias del dinero que, mensualmente, se descuenta del salario de los asociados.

Miguel Alonso, vicepresidente del gremio, dijo que el pago recibido solo cubre los meses de septiembre y octubre, quedando pendientes aún noviembre y diciembre. Además, también persisten deudas significativas de los entes descentralizados de la comuna, como la Estación de Buses y el Mercado de Abasto. En el caso de la terminal, dijo que se adeudan transferencias desde junio, mientras que en el mercado falta pagar desde el mes de agosto.

El Centro Paraguayo Japonés y el Policlínico Municipal también figuran en la lista de dependencias con transferencias pendientes desde mayo y febrero, respectivamente. El monto total adeudado a la asociación asciende a unos G. 6.850 millones, aunque Alonso aclaró que aún queda pendiente el cierre final del mes de diciembre.

El vicepresidente de la asociación dijo que están reactivando sus servicios, como los seguros de salud, odontológico, y de sepelio. Además, están entregando órdenes de compra para supermercados a sus asociados y otorgando préstamos de montos bajos. El gremio espera que la recaudación de enero permita al intendente cumplir con la promesa de cancelar la deuda con ellos.