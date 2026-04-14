Nacionales
14 de abril de 2026 - 08:38

Desagüe pluvial en General Santos: materiales para la obra siguen abandonados

Cartel de obra de TECO constructora en el terreno donde permanecen abandonadas las estructuras de hormigó que deberían ser utilizadas para la abandonada obra.
Las obras de desagüe pluvial en la cuenca San Antonio, sobre la avenida General Santos, siguen sin iniciarse.Brian Cáceres, ABC TV

La Municipalidad de Asunción mantiene paralizado el proyecto de desagüe pluvial en la cuenca de la avenida General Santos y su intersección con San Antonio, una zona históricamente afectada por raudales. Los grandes tubos de hormigón y otros materiales se encuentran abandonados desde hace más de un año.

Por ABC Color

Camionadas de piedras y arena permanecen abandonadas en un predio aledaño a la avenida General Santos, junto a los enormes tubos de hormigón que deberían ser utilizados para  las obras de desagüe pluvial.

El proyecto, que contempla una inversión superior a G. 42.000 millones, fue adjudicado a la firma Teco SRL. Sin embargo, según se pudo verificar en el sitio, no existen señales de avance, infraestructura instalada ni presencia de trabajadores.

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Camionadas de insumos de construcción siguen sin ser utilizadas
Las obras de desagüe pluvial siguen sin iniciarse en la cuenca San Antonio de la avenida General Santos.

El cartel indica los detalles del proyecto de desagüe pluvial que debía ser financiado con los desaparecidos bonos G8 de Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Las obras fueron oficialmente “iniciadas” el 20 de marzo de 2025 con un acto simbólico encabezado por el entonces intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC). De acuerdo con el cronograma inicial, debían concluir en diciembre del mismo año.

A más de un año de ese anunció, nunca se dio el inicio real de los trabajos. Posteriormente, desde la administración actual del intendente Luis Bello (ANR-HC), se aseguró que todas las obras de desagüe pluvial en la Capital estarían finalizadas para octubre de 2026. No obstante, esa posibilidad se aleja cada vez más, puesto que ya estamos en el mes de abril y nada se ha avanzado.

Estructuras de hormigón que deberían ser utilizadas para la abandonada obra están en un predio abandondonadas hace más de un año.
Las obras de desagüe pluvial en la cuenca San Antonio siguen sin iniciarse en la avenida General Santos.