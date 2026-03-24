Desagüe pluvial en General Santos: obra millonaria sigue sin avances

La Municipalidad de Asunción mantiene paralizado el proyecto de desagüe pluvial en la cuenca de la avenida General Santos y su intersección San Antonio, una zona históricamente afectada por raudales.

A pesar de tratarse de una obra prioritaria por su impacto en la seguridad vial y ciudadana, no se registra ningún tipo de intervención física en el lugar.

El proyecto, que contempla una inversión superior a G. 42.000 millones, fue adjudicado a la firma Teco SRL. Sin embargo, según se pudo verificar en el sitio, no existen señales de avance, infraestructura instalada ni presencia de trabajadores.

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Promesas oficiales y plazos incumplidos

Las obras fueron oficialmente “iniciadas” el 20 de marzo de 2025 con un acto simbólico encabezado por el entonces intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC). De acuerdo con el cronograma inicial, debían concluir en diciembre del mismo año.

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Posteriormente, desde la administración actual del intendente Luis Bello (ANR-HC), se aseguró que todas las obras de desagüe pluvial en la Capital estarían finalizadas para octubre de 2026. No obstante, la situación en esta cuenca específica contradice dicha promesa.

Verificación en campo: ausencia total de trabajos

Un equipo periodístico de ABC TV acudió esta mañana al lugar y constató que no hay obreros, maquinaria ni indicios de ejecución de obras. El sitio permanece en las mismas condiciones, sin modificaciones visibles desde el acto simbólico de inicio.

Esta falta de avances se da pese a que la Municipalidad ya habría desembolsado un adelanto de G. 8.000 millones a la empresa adjudicada.

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El interventor municipal, Carlos Pereira, había informado el año pasado que el proyecto contaba con apenas un 3% de avance, cifra que ni siquiera se refleja actualmente en el terreno.

La cuenca de General Santos y San Antonio es considerada una de las más peligrosas de Asunción en días de lluvia. En 2014, una turista brasileña perdió la vida tras ser arrastrada por un raudal hasta una boca de desagüe en este mismo punto.