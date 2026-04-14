Enfermería: Salud inició llamado a concurso para la carrera profesional

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) anunció la apertura del Concurso de Oposición Interno para el ingreso a la Carrera Profesional del Personal de Enfermería Permanente. Esta convocatoria, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026, no solo abarca a las dependencias de la cartera sanitaria, sino que integra a profesionales de diversas instituciones públicas.

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Además del Ministerio de Salud, el llamado incluye al Instituto de Previsión Social (IPS), el Hospital de Clínicas, la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), el Hospital de Policía “Rigoberto Caballero” y el Ministerio de Justicia.

Concurso de enfermería: etapas y fechas clave

El proceso está rigurosamente calendarizado y se divide en:

Socialización y publicación del 13 al 17 de abril : Durante esta semana, los interesados deben ingresar a la web del Ministerio de Salud para descargar y leer el Reglamento General, el Cronograma y, fundamentalmente, las Matrices de Evaluación (Nivel Profesional, Técnico y Auxiliar).

Registro en SINAE a partir del miércoles 15 de abril : Se habilitará la plataforma del Sistema Nacional de Enfermería (sinae.mspbs.gov.py) para que los enfermeros puedan registrarse y comenzar la confección de su Currículum Vitae Virtual.

Recepción de postulaciones del 20 al 24 de abril: La postulación se abrirá a las 08:00 del lunes 20 y cerrará puntualmente a las 23:59 del viernes 24 de abril.

Paso a paso: ¿Cómo postularse correctamente?

Para garantizar la transparencia y el orden, el Ministerio de Salud resaltó que el proceso se realiza exclusivamente de forma digital. Los pasos obligatorios son:

Validación de identidad: El usuario debe registrarse con su Cédula de Identidad y un correo electrónico activo. Es vital revisar la bandeja de entrada para validar la cuenta, ya que sin este paso no se podrá acceder al sistema. Inscripción previa: Antes de aplicar a un puesto, el postulante debe hacer clic en “Inscríbase al SINAE” en la pestaña “Escritorio”. Este es un requisito legal (Decreto Nº 6.671/2022) que permite el registro único del profesional. El sistema solo permite realizar esta inscripción una sola vez. Carga de documentos: Se debe completar el currículum virtual siguiendo la “Matriz Documental”. Una vez que el currículum esté listo, la plataforma habilitará el botón de postulación en las fechas previstas.

Una vez enviada la postulación, el sistema emitirá un comprobante automático. A partir de ese momento, no se podrá cambiar ni anexar ninguna documentación nueva.

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Resultados y canales de consulta

Tras el cierre de las inscripciones, desde el Ministerio de Salud explicaron que la Comisión de Selección iniciará la evaluación documental y curricular. La publicación de la lista de admitidos y no admitidos, junto con los puntajes preliminares, está prevista para el lunes 2 de junio.

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Para aquellos profesionales que tengan dudas técnicas, la Comisión Permanente habitó exclusivamente, para llamadas telefónicas, el 0994-301-862 y el correo electrónico carreraenfermeria@mspbs.gov.py