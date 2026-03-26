Enfermería: habilitan postulación excepcional para nivelación de 250 enfermeros

La Comisión Permanente Central de Administración de la Carrera Profesional del Personal de Enfermería emitió la Resolución C.P. N° 1/2026, mediante la cual se autoriza, por única vez, la postulación al subnivel profesional correspondiente por antigüedad para un grupo específico de enfermeros del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

Lea más: Precarización laboral: enfermeros del IPS realizan reclamos y exigen respuesta de las autoridades

Esta decisión busca subsanar una falta de equidad que afectó a profesionales que ingresaron a la carrera en los ejercicios 2022 y 2023 en el Subnivel 1. Debido a la normativa vigente en aquel entonces, estos enfermeros no pudieron acceder al “piso salarial” y quedaron con remuneraciones inferiores a las de colegas que ingresaron posteriormente, bajo otras condiciones.

Un acto de equidad

La licenciada Zeneida Rotela, de la Dirección de Enfermería del Ministerio de Salud y presidenta de la Comisión de la Carrera de Enfermería, explicó a ABC que este grupo de aproximadamente 250 licenciados se encontraba en una situación de desventaja técnica.

“Estos profesionales se recategorizaron a través de la carrera antes de que existiera la posibilidad de acceder al piso salarial de G. 4.300.000. Se quedaron encapsulados en el Nivel 1, mientras que otros enfermeros que aún no estaban en carrera pudieron entrar directamente con el piso salarial correspondiente a su antigüedad”, señaló Rotela.

Lea más: Intervienen el Hospital Nacional de Itauguá: cuál es el motivo y quién está a cargo

Ante los reclamos del sector, la Comisión determinó que aquellos que presentaron su renuncia al Nivel 1 entre noviembre y diciembre del 2025, podrán ahora concursar en el llamado general de 2026, pero respetando la antigüedad que tenían en 2022 o 2023.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Esto se va a hacer por única vez, porque como ellos ya están dentro de la carrera y como no pudieron acceder al otro beneficio, por única vez vamos a exceptuarles a este grupo para que ellos puedan concursar al nivel que les corresponde por antigüedad, al igual que los demás. Se va a tener en cuenta la antigüedad que tenían en el año 2022 para postularse al nivel que le corresponde”, explicó Rotela.

Claves del proceso: ¿Qué deben saber los interesados?

La resolución es una habilitación previa; el llamado a concurso propiamente dicho se realizará en el mes de abril. A continuación, los puntos principales:

Población beneficiada: Unos 250 enfermeros que ya figuran en una lista, tras haber renunciado a su categoría previa.

Condición excepcional: Se realiza por única vez . Normalmente, quien ya está en la carrera solo puede concursar para “promoción”, no para “ingreso”. Esta excepción les permite mejorar su salario base.

Antigüedad de referencia: No se tomará la antigüedad a la fecha actual, sino la que el profesional ostentaba al momento de su ingreso original (2022 o 2023).

Requisitos y plataforma

El proceso se centralizará a través del Sistema Nacional de Enfermería (SINAE). Una vez que se publique el reglamento específico en abril, los postulantes deberán presentar:

Formulario de inscripción y currículum vitae. Documentación de capacitaciones realizadas. Título y Registro Profesional. Certificados de antecedentes policiales y judiciales (autenticados por escribanía).

Lea más: Deuda con proveedores de Salud supera US$ 1.027 millones, sostienen

“Este no es todavía el llamado a concurso, es la habilitación de este grupo para que puedan competir en igualdad de condiciones en el concurso grande que se viene, que será en abril”, aclaró la licenciada Rotela, instando a los profesionales a tener sus documentos listos.