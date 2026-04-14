Muerte de anestesista: Gremio médico respalda test de toxicología, pero no para sancionar

Ante la reciente tragedia en el Hospital Regional de Salto del Guairá, donde un joven médico anestesiólogo perdió la vida a causa de un presunto abuso de sustancias controladas, la doctora Rossana González, presidenta del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), sentó postura firme y autocrítica.

El gremio no solo acepta, sino que considera necesaria la implementación de controles estrictos del Ministerio de Salud Pública y test de toxicología para los profesionales de la salud.

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“Esto no es para sancionar a nadie, es para salvar a esa persona de un final trágico y salvaguardar al paciente”, afirmó a ABC. La medida fue puesta sobre la mesa de análisis por el doctor Saúl Recalde, viceministro del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), quien indicó ayer que se está analizando la legalidad de los narcotest a nivel jurídico.

En la última semana, el Salud Pública reportó tres casos de abuso de sustancias controladas por parte del personal blanco. El más grave, el del médico pasante rural, anestesista, fallecido, que ha puesto bajo la lupa la vulnerabilidad de quienes cuidan la vida de otros. Recalde dijo a ABC Tv que en varios casos de consumo, la adicción de los profesionales a estupefacientes, es anterior a su ingreso a los hospitales como residentes.

Médicos dicen que filtro es necesario desde la formación

Para la doctora González, la solución no debe ser un parche temporal, sino una política de estado que comience en las facultades de medicina.

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“Un médico no puede ser adicto a ningún tipo de droga para ejercer. Los filtros deben iniciar en la facultad y continuar en la residencia y en la pasantía rural”, afirmó la titular del Sinamed.

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La doctora enfatizó que, si bien la presión asistencial es altísima, esta no justifica el consumo personal de fármacos restringidos. “Cualquiera sea la razón, esos medicamentos no pueden ser utilizados para alimentar una adicción”, dijo.

Rehabilitación debe pesar más que castigo

Desde Sinamed indican que la detección de un caso de adicción debe abordarse desde la salud pública y no meramente desde lo punitivo. La propuesta del sindicato se basa en:

Identificación temprana: Mediante test aleatorios para todo el personal y obligatorios para quienes manipulan drogas críticas (anestesiólogos, intensivistas, etc.). Rehabilitación: El sistema no debe “expulsar” al médico de entrada, sino tratarlo como a cualquier otro paciente, ofreciéndole la oportunidad de recuperarse. Seguridad triple: La medida busca proteger al paciente, al propio médico en riesgo y al equipo de trabajo.

No obstante, la doctora González fue clara en cuanto a los límites: “Si existe reincidencia, eso debe ser causal total de desvinculación. Y si se comprueba el consumo durante el ejercicio de un procedimiento médico; ahí la circunstancia cambia totalmente”.

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La presidenta del Sinamed comparó la labor médica con la de los pilotos de aviación, por ejemplo. “Estos deben realizarse controles antes de cada vuelo porque tienen vidas en sus manos. Los médicos tendríamos que estar al mismo nivel de reglamentación, porque un error derivado de la falta de equilibrio mental puede ser fatal”, señaló.

Intervención en el Hospital Nacional

Respecto al joven fallecido, quien cumplía su primera semana de pasantía rural tras tres años de residencia médica en el Hospital Nacional de Itauguá (HNI), la doctora González instó a que la intervención actual en dicho hospital audite a fondo estas situaciones.

“Existen casos que no se investigan oficialmente, muertes o incidentes sospechosos que quedan en el aire. No podemos ser irresponsables en denunciar sin pruebas, pero como gremio nos preocupa lo que ocurre y no vamos a esconder la problemática”, concluyó.