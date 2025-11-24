Consejo terna a fiscala que afronta juicio por presunta coima

Los miembros del Consejo de la Magistratura (CM) conformaron hoy, en sesión ordinaria, varias ternas para ocupar cargos vacantes por fenecimiento de mandato en el Ministerio Público. En una de ellas incluyeron a la fiscal procesada por presunta coima María Angélica Acosta Bjasso, que busca el rekutú, para la fiscalía de Villa Elisa.

Cabe señalar que María Angélica Acosta Bjasso es la fiscala actual y no es menos cierto que, el Consejo de la Magistratura debe obligatoriamente incluir a los titulares del cargo en las ternas a ser remitidas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según lo establece la Ley N° 5336.

Lea más: Fiscala y ex juez buscan excluir pruebas de coima en Alberdi

La fiscala de Villa Elisa María Angélica Acosta Bjasso está acusada por presunto cohecho pasivo agravado (coima). Como consecuencia de su proceso penal, que data del año 2019, la misma fue suspendida en dos ocasiones por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Esta causa está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Ana Rodríguez e integrado con Yolanda Morel y Karina Cáceres. En la misma también están para juicio, ex juez penal de Garantías Geraldino Cazal, y el abogado Luis Méndez. El último, por su parte afronta una segunda causa penal por el mismo hecho punible, tras ser detenido durante una entrega vigilada en octubre pasado, en Alberdi.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Exjuez, fiscala y abogado, en juicio por supuesta coima desde hoy

Hechos atribuidos a la fiscala, al exjuez y al abogado

La acusación con relación a este caso refiere que entre julio y agosto de 2019, el juez Geraldino Cazal y la fiscala María Angélica Acosta habrían solicitado y recibido sumas de dinero, a través del abogado Luis Méndez con el fin de favorecer a un procesado por coacción sexual y violación con medidas menos gravosas a la prisión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Fiscal pide juicio para juez y fiscala, acusados por presunta coima

Según la acusación, Méndez propuso al denunciante el pago de G. 40 millones, para entregar G. 20 millones a la madre de la víctima, G. 10 millones a la fiscala Acostay los G. 10 millones restantes al juez. Méndez y Acosta fueron aprehendidos en una entrega vigilada realizada en agosto del 2019.

Más ternas para cargos de fiscales

Así también, los consejeros integraron una terna para el cargo de agente fiscal de la Niñez y Adolescencia de la Capital. Para este, incluyeron a la titular del cargo la fiscala Sonia Carolina Spezzini Moscarda (569,24 puntos), al igual que a las abogadas Andrea Viviana López Valdez (445,8) y Eradio Javier Valdéz Coronel (417).

Para el cargo de agente fiscal penal de la Unidad N° 1 de San Lorenzo, fueron incluidas la titular del cargo, la fiscala María Genoveva Figueredo Insaurralde (564,5), además de los abogados Carlos Iván Rodríguez Montanía (506,4) y Lilian Mabel Zaldívar Cantero (468,2).

Lea más: Corte no confirma a fiscala, declara cargo vacante y pide nueva terna al CM

Mientras que para un cargo de fiscalía barrial de la Capital, fueron ternadas la actual agente fiscal Ruth Karina Benítez Benítez (583,65), la abogada Rafaela Bernal Saucedo (515,5) y Francisco Gabriel Benítez Añazco (482).

En tanto que para el puesto de fiscal itinerante, fue único ternado Carlos César Gómez Céspedes (603,34).

Y para el cargo de agente de la Fiscalía Zonal de Fernando de la Mora, fueron incluidos en terna el actual fiscal Silvio Rubén Alegre Santa Cruz (594,64), David Joel Soto Ortellado (484,6) y Ana Concepción Aquino (399,5).