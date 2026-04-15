Denuncian al director del Abasto por agresión

Jaime Domínguez relató que su familia trabaja en el Mercado de Abasto desde hace años y aseguró que nunca tuvieron desalojos como los que se registran actualmente con frecuencia. Contó que él recibió una multa de G. 8 millones por el supuesto consumo de alcohol en su local.

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Aseguró que un conocido suyo fue quien se sentó frente al local con una latita en mano y que en ese ínterin un inspector tomó una fotografía y le atribuyó a él la infracción. A raíz de ello, el permisionario acudió el pasado 9 de abril ante la Municipalidad de Asunción para reclamar lo que considera una multa irregular, pues él no era quien estaba consumiendo alcohol.

“Yo estaba discutiendo eso con el secretario, diciéndole que es injusta la multa. Ahí sale el director de su oficina y directo me pega en el pecho. Yo no hice nada, no reaccioné, pueden ver si piden los videos. Directo salí, fui al hospital y denuncié ante la Comisaría”, dijo mostrando la radiografía que muestra el golpe.

El comerciante destacó que va a ir hasta las últimas instancias en esta demanda y no dejará que quede impune.

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Pedidos de coimas

Por otra parte, se sumó a los reclamos hechos ya desde ayer por la Asociación de Comerciantes Frutihortícolas del Abasto, quienes piden la intervención urgente de la administración por presuntos desalojos y pedidos irregulares de sumas de dinero.

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“Acá cobran G. 250.000 por día por estacionar los camiones refrigerados, sin factura. A la gente que vende por kilo le cobran todos los días G. 100.000, a los técnicos G. 250.000. Todos saben que viene él (un funcionario municipal) y ya tenés que doblar en la mano y pasarle la plata al inspector. A veces les decimos que no tenemos ventas y si pueden bajarnos el monto pero te dicen que el ‘karai guasú’ ve todo por la cámara”, relató en ABC TV esta mañana.