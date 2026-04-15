Padres denuncian que traslado de rubro dejó a 50 alumnos de primaria sin profesora

Los padres de la Escuela Básica N° 4153 “Jorge A. Gadea” de San Lorenzo se mostraron indignados tras la resolución de las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC),que avaló el traslado del rubro a una institución de Ypané. Los afectados denunciaron varias irregularidades, y mencionan que 50 alumnos del 4to. grado, del turno mañana y tarde, tuvieron 8 docentes desde el inicio de este año lectivo.

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El conflicto se originó tras la deserción de la docente titular, Luz Marina Miranda, quien, según los denunciantes, solo se presentó el primer día de clases y posteriormente abandonó a sus alumnos para trasladarse a otra institución, en la ciudad de Ypané. A pesar de ello, hasta el 8 de abril no contaba con resolución oficial de traslado, lo que implica que seguía figurando en la nómina de la escuela Gadea mientras ya ejercía funciones en otro centro educativo.

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En ese contexto, la madre de familia Fidelina Vázquez de Penayo expresó: “Esto sucedió porque las autoridades permitieron. Los responsables son el director de la institución, Roberto Saucedo; el supervisor pedagógico, Guido Barrios, y el director departamental, Francisco Agustín Canatta Martínez, por avalar una maniobra que atenta contra los niños del 4to grado de la escuela Gadea”.

“Premian” traslado

Según denunciaron los padres, el pasado 9 de abril las autoridades involucradas mantuvieron una reunión que, lejos de resolver la falta de docente, terminó en la firma del traslado oficial de la docente Miranda. Con esta decisión, el rubro docente correspondiente a la Escuela Gadea fue reasignado a otra institución en Ypané, dejando sin cobertura a los alumnos.

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Ante la ausencia de una docente titular, los estudiantes han pasado por al menos ocho reemplazantes, denominadas por los padres como “maestras mochileras”. Las docentes serían del área de nivel inicial, y que no tendrían el perfil pedagógico requerido.

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Intentamos comunicarnos con el director departamental de Educación, Francisco Agustín Canatta Martínez, para trasladar las quejas de los padres, pero éste no respondió las llamadas y los mensajes. Dejamos abierto el canal de comunicación en caso de que quiera referirse sobre el punto.