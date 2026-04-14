Padres toman colegio de Troche y denuncian imposición política de docentes

Una medida de fuerza protagonizada por padres de familia paralizó las actividades en el Colegio Nacional Mcal. Francisco Solano López, en la compañía Itacurubí de Mauricio José Troche, luego de que denunciaran la presunta imposición de docentes externos por motivos políticos.

Los manifestantes cerraron los accesos principales del colegio, impidiendo el desarrollo normal de las actividades académicas como forma de presión ante lo que consideran una decisión arbitraria.

El conflicto se originó tras la jubilación de la directora del colegio, hecho que dejó vacante tanto el cargo directivo como varias horas cátedra que estaban a su cargo. Ante esta situación, docentes que ya formaban parte de la institución asumieron provisoriamente dichas horas para no interrumpir el proceso educativo.

Según los padres, esta medida fue adoptada mientras se aguardaba la resolución oficial que los designara como interinos en los cargos correspondientes. Sin embargo, la situación se tornó tensa con la llegada de dos docentes ajenos a la institución, quienes pretendían asumir las cátedras vacantes.

Lea más: Padres de un colegio rural de Capitán Bado protestan en reclamo de rubros docentes

De acuerdo con las denuncias, estas designaciones no habrían sido comunicadas formalmente a la encargada de despacho del colegio. Los padres afirmaron que se trata de una imposición por injerencia política, lo cual generó indignación en la comunidad educativa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Alegan además que esta situación vulnera los protocolos institucionales y afecta los derechos de docentes con amplia trayectoria en el colegio. En ese sentido, mencionaron que algunos educadores llevan más de diez años prestando servicios en la institución.

Dora Díaz, presidenta de la Asociación de Padres, expresó su rechazo a la supuesta politización del ámbito educativo. “No estamos de acuerdo con que se mezcle la política con la educación y se deje de lado a docentes con años de trabajo”, manifestó.

Recordó que la institución atravesó periodos de carencias en el pasado, los cuales fueron superados gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad. Indicó que padres, docentes y directivos trabajaron de manera articulada para mejorar las condiciones edilicias y académicas del colegio.

Lea más: Coronel Oviedo: único baño clausurado de un colegio rural obliga a padres a construir una letrina para sus hijos

En ese contexto, cuestionó que ahora se pretenda incorporar a personas ajenas sin consenso ni transparencia en el proceso. Tras la toma, los padres realizaron gestiones ante la Supervisión Pedagógica y la Dirección Departamental de Educación.

Como respuesta, la encargada de despacho, licenciada Inocencia Vera, informó que ya cuentan con la resolución que designa como interinas a dos docentes de la institución.

Asimismo, indicó que aún está pendiente el nombramiento de una profesora para cubrir las horas cátedra restantes. Finalmente, se aclaró que los docentes cuestionados por los padres no formarán parte del plantel, lo que podría destrabar el conflicto en las próximas horas.

Pese a la reciente notificación, los padres señalaron que mantendrán la protesta hasta contar con la resolución faltante, que les dará la seguridad de que su oposición será respetada.

Los manifestantes identificaron a los docentes cuestionados como Victoriano Verón y Mirian López. Indicaron que ambos serían posibles operadores políticos del oficialismo.

Intentamos obtener la declaración del supervisor pedagógico, Édgar Guillén, pero no fue posible contactarlo. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al motivo del conflicto en el Colegio Nacional Mcal. Francisco Solano López, de Mauricio José Troche.